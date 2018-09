Bermúdez apuntó contra Guillermo por su análisis

25/09/2018 -

Así como el hincha de Boca quedó golpeado por la derrota ante River, también hubo ex jugadores que se hicieron escuchar y uno de ellos fue el colombiano Jorge Bermúdez que en twitter le pidió más explicaciones al DT por el 2 a 0 en la Bombonera.





"No fueron superiores. Siempre se aprende en el triunfo y en la derrota. La diferencia fue que la volea de Martínez fue adentro y la de Benedetto afuera. ¿Éstas son las excusas?, ¿dónde está el carácter?, ¿hace cuánto no se ganan estos partidos?, ¿por qué no jugaron los titulares?, fueron los interrogantes que planteó el ex defensor de Boca Juniors cuando escribió en su cuenta de twitter.





Así el colombiano quiso diferenciarse de las apreciaciones que hizo Guillermo en la conferencia de prensa, post Superclásico.