Oscar Ruggeri apoyó al polémico delantero

18/05/2019 - 00:08 Mundo Boca

Oscar Ruggeri respaldó a Mauro Zárate después de los picantes cruces ante Vélez por la Copa Superliga. “Estoy bastante de acuerdo con él, nadie sabe lo que se vive internamente cuando pasa algo así”, declaró el “Cabezón”, bancando el acalorado grito, festejo y frase post partido.

“Todos en frío dicen ‘cómo hace eso’, pero ellos no vieron que te amenacen a tu familia. Es un pibe que se desahogó y jugó estos dos partidos con una carga emocional terrible”, expresó Ruggeri.

Ahí no quedó todo. El “Cabezón” recordó lo que le tocó vivir a él cuando se fue de Boca a River (en el 85), y lo vinculó con el tema Zárate. “A mí también me pasó. Seguían los movimientos de mi mujer en la calle y me quemaron la casa con mis padres y abuela dentro. Yo se los grito, los recontra puteo. Vivan eso ustedes, no es ojo por ojo”, declaró.