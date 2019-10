Carlos Tévez: “No hay reproches; estoy orgulloso de este equipo”

23/10/2019 - 03:10 Mundo Boca

El delantero e ídolo de Boca Juniors, Carlos Tévez, acompañó anoche a Gustavo Alfaro en conferencia tras la eliminación de la Libertadores y destacó la actitud que mostró su equipo.

“Con el resultado en contra es obvio que se pueden hablar de muchas maneras. Hoy el partido se dio que tengamos que salir a buscarlo. Es muy difícil hacer un análisis cuando se pierde. No hay reproches; estoy orgulloso de este equipo”, destacó el “Apache”.

“Las sensaciones son las mismas: tristeza de no poder llegar a la final, pero estoy orgulloso del equipo que dejó todo dentro de la cancha. Nos abrazamos y dijimos que dimos todo. No hay reproches y es lo mejor que me llevo a casa. La gente lo vio y aplaudió al equipo”, dijo.

“En el primer tiempo tuvimos 2 o 3 situaciones de córners o centro que pudimos meter. Yo vi un Boca que quería ganarlo en todo momento. Nada que reprocharle a mis compañeros ni a nadie. La gente es incomparable. Nos aplaudió de pie pese a quedar afuera con el clásico rival. Eso no pasa en todas partes”. l