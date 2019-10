Angelici, contra Alfaro por sus declaraciones

30/10/2019 - 02:12 Mundo Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, sostuvo que las declaraciones del entrenador Gustavo Alfaro, tras quedar eliminado el “Xeneize” contra River en la Copa Libertadores, “no fueron las más afortunadas, pero ya tendrá la chance de aclararlo”.

“(Alfaro) declara muy bien, con gran léxico. Después de este partido y el dolor que te produce, hizo estas declaraciones que no fueron las más afortunadas, pero ya tendrá la chance de aclararlo”, dijo Angelici en declaraciones a la AM 770, Radio Cooperativa.

El presidente de Boca, que dejará el cargo cuando se realicen las elecciones el 8 de diciembre próximo, agregó que el director técnico “sabe que tiene contrato hasta fin de año”.

“Hay elecciones y las nuevas autoridades son las que definirán sobre su cargo”, añadió Angelici.

El dirigente se refirió también a las declaraciones del presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, y del entrenador Marcelo Gallardo, sobre la actuación del arbitro Wilton Sampaio esa noche.

“Nosotros somos distintos a ellos. Cuando uno gana las cosas se hacen más fáciles. Yo del arbitraje no me quejo. Cuando designaron árbitros argentinos congelaron el VAR. De esa manera, no intervinieron para no causar una polémica en el arbitraje argentino”, analizó Angelici.

Por su parte, el director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, habló en conferencia de prensa de la situación del entrenador Gustavo Alfaro, quien después de la eliminación ante River por la Copa Libertadores mencionó que en diciembre se iba del club.

“Tengo un diálogo constante con Alfaro. Lo que él dijo y lo que se habló, es normal. Está entero y lo veo con ganas de afrontar este desafío hasta el final, hasta diciembre, para luego hacer cuentas”, dijo.

“No es importante lo que piense de los dichos de Alfaro sino el día a día para ganar el domingo. Veo un equipo fuerte, pensando en estos seis partidos para ser punteros. Cuando le ganamos a la Liga de Quito le planteé al técnico y al presidente que era muy importante confirmar que había que seguir. Tanto él como Daniel (Angelici) dijeron que no era el momento y lo entendí. Todos sabemos que Boca es día a día”, subrayó.

Después evaluó el trabajo del año: “Empezamos a construir un equipo competitivo, estamos primeros en la Superliga y entre los cuatro mejores de América. Tenemos autocrítica constante con lo que hacemos bien o mal. Sabemos que tenemos un director técnico que tiene un compromiso grande con la institución”.

Cuando le preguntaron por la renovación del contrato de Carlos Tévez comentó: “La situación de Tévez me la preguntaron en marzo, dije que en diciembre hay que resolverlo. Ahora digo lo mismo, no es momento. Hay que esperar estos seis partidos. Aparte las decisiones no las tomo solo”.