Russo y la necesidad de un triunfo: “Nos jugamos mucho y no tenemos margen”

27/02/2020 - 03:37 Mundo Boca

Miguel Ángel Russo, quien cumple su segundo ciclo como entrenador de Boca Juniors, admitió ayer que su equipo está “bajo mucha presión y exigencia”, con la necesidad de “ganar y no cometer errores” en la recta final de la Superliga, cuando pelea mano a mano el título con River y restan apenas dos fechas para el final.

“Estamos bajo mucha presión y exigencia, tenemos la necesidad de ganar y no cometer errores. Estamos intentando cometer la menor cantidad de errores posibles, ojalá lo logremos y el equipo pueda mantener una regularidad durante los 90 minutos”, expresó Russo en la rueda de prensa que ofreció luego de la práctica boquense en el predio que posee en Ezeiza.

El entrenador, de 63 años, atendió a los medios con su habitual cordialidad y se tomó su tiempo para responder cada pregunta, en un momento clave en la lucha por el título de la Superliga, y también bueno en lo personal ya que está invicto desde que retornó al club el 3 de enero pasado.

La Superliga tiene como líder a River con 45 puntos y Boca lo sigue de cerca con 42, cuando restan apenas dos partidos, los de Núñez ante Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, y los “xeneizes” frente a Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Nos jugamos mucho y no tenemos margen de error. Estoy contento con el grupo, creo que estamos bien, pero no nos podemos quedar, existen muchas cosas para mejorar”, recordó el DT que en su ciclo anterior, entre 2006 y 2007, ganó la Copa Libertadores con un plantel en el que Juan Román Riquelme brillaba con luz propia, entre otras figuras como Martín Palermo, Rodrigo Palacio, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Daniel “Cata” Díaz y un Ever Banega que daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

“Banega fue un gran jugador, lo tuve apenas un año y luego se fue para triunfar en Europa. No me gustan las comparaciones”, aclaró Russo consultado sobre las similitudes del rosarino con las del colombiano Jorman Campuzano, quien se desempeña en el mismo puesto y es una de las revelaciones de Boca en lo que va del año, luego de no haber sido tenido en cuenta en el ciclo anterior del DT Gustavo Alfaro.

En cuanto a la formación para visitar el viernes a Colón, el DT repetirá por primera vez el equipo que consiguió el triunfo el domingo ante Godoy Cruz (3 a 0).