Russo: “Las distracciones nos costaron los goles”

21/11/2020 - 01:39 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, aseguró que la derrota de anoche ante Lanús, 2 a 1 en La Bombonera por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, se debió a distracciones de su equipo que ‘costaron los goles’.

‘Nos queremos apurar, es todo pelotazo. En la primera parte dejamos jugar mucho al rival. Las distracciones nos costaron los goles, nos costó el otro día, nos costó hoy también’, apuntó Russo apenas finalizado el encuentro en la Bombonera.

Y a su vez, el DT agregó: ‘Dos derrotas como local. En el primer tiempo cometimos errores. en el segundo mejoramos. Me voy contento con algunas cosas pero quedan muchas otras por mejorar’.

Respecto del armado de una formación mixta por el próximo compromiso por la Libertadores, Russo indicó:

‘Estos son los partidos que los que juegan tienen otro recorrido. Cuesta cuando el futbolista no tiene una competencia permanente’.

‘Fue una semana rara, no podíamos entrenar y eso nos limita, más allá de que no es excusa. Algunos jugadores venían de Colombia, esta el cansancio de por medio también’, añadió Miguel Russo tras el cotejo ante el Granate.

Rumor

Por último volvió a negar una posible salida de Boca ante el interés de la selección de Colombia en sus servicios:

‘Ya dije que no me iba. Voy a seguir en Boca, no hay otra respuesta’, cerró el entrenador de Boca, después de la segunda caída consecutiva de Boca Juniors en la Copa de la Liga Profesional.

Boca ya piensa en los octavos de final de la Libertadores de América. l