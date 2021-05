Andrea Pérez Simondini, ufóloga, no descartó que Santiago del Estero sea incluida en La Ruta del Chupacabra, de “Inexplicable Latinoamérica”

22/05/2021 - 16:10 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami

Santiago del Estero podría ser incluido en una segunda temporada, de llegar a realizarse, de “Inexplicable Latinoamérica”, que conduce el actor John Leguizamo por History Channel.

De suceder, se mostrarían, en el capítulo La Ruta del Chupacabra, los hechos de animales muertos mutilados y vaciados, sin los órganos ni huesos, que se descubrieron en diversas localidades santiagueñas, entre ellas Ojo de Agua, Sumampa, Añatuya y Quimilí.

Así lo reveló, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, la investigadora del fenómeno Ovni Andrea Pérez Simondini quien no solo participa con su testimonio en “Inexplicable Latinoamérica”, que empieza hoy sábado 22, a las 22.45, sino que es asesora de la producción para toda Latinoamérica.

Andrea, hija de la también ufóloga Silvia Pérez Simondini y nieta de santiagueños (su abuela Raquel Nieto es de La Banda), habló de cómo llegó a “Inexplicable Latinoamérica”, los temas en que participa, las investigaciones que realizó, la razón del éxito que tiene la versión norteamericana de “Inexplicable con William Shatner”, el rol que desempeñó el actor y ufólogo Fabio Zerpa en la investigación de los Ovnis en la Argentina y la posibilidad de incluir, en La Ruta del Chupacabra, a Santiago del Estero en una posible saga de “Inexplicable Latinoamérica”.





¿Cómo llegas al programa?

Fue todo una sorpresa el hecho de que, en principio, History Channel lanzará para toda Latinoamérica la saga más exitosa como es “Inexplicable”, serie que en Estados Unidos y a nivel mundial tiene la conducción de William Shatner. Ellos han decidido explorar el mercado Latinoamericano por la creciente suba de consumo de todos estos productos sobre el misterio. Nosotros, desde hace 20 años, venimos teniendo una fuerte referencia en lo que hace al fenómeno Ovni, que es parte de los misterios que va a explotar la serie. En ese sentido, la producción que encabeza Jorge luis Sucksdorf, realizador también de toda la producción, nos contactó para ser parte de estos ocho capítulos. Además, en mi condición personal, me contrataron como asesora de producción para toda Latinoamérica lo cual me honró en doble sentido. Han confiado en nuestras experiencias. Más de 30 años llevamos investigando estos fenómenos con mucha responsabilidad. La historia que uno va construyendo detrás de sus espaldas termina siendo recompensada, de alguna manera, con cosas como estas.









¿Qué temas vas a abordar en el inicio de la serie?

La mayoría de los temas que nosotros, en particular, abordamos tienen que ver con el fenómeno Ovni, la mutilación de ganados y raras mutilaciones donde involucra, lateralmente si se quiere, la posibilidad de explorar el tema de las abducciones que es algo también que se investiga muy profundamente con estos casos. Vamos a abordar el caso de la desaparición de la familia Gil, en Entre Ríos, que es muy conocida a nivel nacional. Esa presentación, si bien yo tengo participación, la va a hacer mi madre, Silvia Pérez Simondini, que estuvo muy involucrada en el seguimiento del caso. Otro de los casos, que sale a la luz con nuevos testigos, es la experiencia que vivieron dos pilotos chilenos en Carmen de Patagones, en la Patagonia argentina, en el primer rally que se conoció como Rally de la Vuelta de la América del Sur. Los pilotos fueron abordados por una luz, abducidos si se quiere y aparecieron 70 kilómetros más delante de la ruta. Vamos a dar los pormenores de ese caso. También vamos a presentar el caso de las extrañas muertes de animales en un concepto que se denominó La Ruta del Chupacabra que, me permito decirte, en Santiago del Estero he investigado ciento de casos en distintos lugares y esperamos que si tiene éxito esta saga, la segunda temporada estemos filmando en Santiago del Estero la continuidad de este tipo de casos.





¿Qué lugares de Santiago del Estero atraviesa La Ruta del Chupacabra?

Es preponderante. El último caso que investigamos, antes de la pandemia, fue en Ojo de Agua y en Sumampa donde hubo ataques masivos de animales. He tenido también un caso abordado cerca de Añatuya, que me acompañó Tere Pappalardo. Aparecieron de cabras o de animales no solo pequeño sino de gran porte con estos cortes extraños o la succión completa de sangre que, realmente, los veterinarios, incluso los del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), como nos pasó en Ojo de Agua, no han podido encontrarle explicación por lo cual es una buena oportunidad para mostrar esto como objeto de estudio que también es el fin de la saga de History Channel que es empezar a ponerle el ojo científico a todos estos eventos.