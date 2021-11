Por el Río, banda rioplatense, lanzó su disco Confluencia, una suite que pasea entre la música de raíz folklórica y la electrónica

29/11/2021 - 15:03 Camerino

El trío rioplatense conformado por Juan Pablo Ferreyra (argentino), Pablo "Gancho" Leites (uruguayo) y Lautaro Lunadei (argentino), hace su desembarco en las plataformas digitales con una suite de 6 temas que recorren diferentes géneros latinoamericanos atravesados por el paisaje y la historia del Virreinato del Río de la Plata intervenidos con elementos de la música electrónica.

El lanzamiento cuenta con colaboraciones de Cristóbal Repetto y Edu "Pitufo" Lombardo entre otros y es parte del catálogo de Los Años Luz Discos.





SOBRE LA SUITE CONFLUENCIA

La suite Confluencia es una obra que a través de varios movimientos traza un viaje por los ríos que conformaban el Virreinato del Río de la Plata, mediante diferentes tramas sonoras y ritmos característicos. De este modo, la Historia y los territorios se entreveran, reimaginados por la vía de la música. Recorrimos la música del altiplano, la vidala, la cumbia, la chamarra, la milonga, el vals criollo y el candombe.

El trío toma ideas inspiradas en músicas folclóricas antiguas para resignificarlas y volverlas parte de un nuevo material. Entre las legítimas opciones de estudiar al folklore casi como un objeto arqueológico, o actualizarlo a través de osados arreglos, Por El Río ensaya otra opción: tomarlo como una más de sus materias primas. Confluencia es la metáfora que representa a Por el Río. Dos ríos que se vuelven uno; dos registros u objetos musicales que juntos crean una música nueva; futuro y pasado que se unen al crear.





“Dios de la pena”, compuesta por Lunadei, fue elegida por Lisandro Aristimuño para la edición #60 de su proyecto Música sin Fines de Lucro, donde recopila y cura música independiente, que luego da a conocer en su página web y redes sociales. Toda la suite es además acompañada por un trabajo audiovisual a cargo de Mariano Minestrelli, con ilustraciones creadas por David Guzmán para cada momento musical.

Por el Río contó con el apoyo de Ibermúsicas para la creación de este proyecto.





SOBRE POR EL RÍO

Por El Río es un proyecto musical creado en 2020, integrado por los instrumentistas y compositores de Argentina, Lautaro Lunadei (electrónica) y Juan Pablo Ferreyra (guitarras), y por Pablo Leites (percusión) de Uruguay.

Lautaro Lunadei: Nació en Quilmes, Buenos Aires, en 1987. Realizó la Formación Básica en guitarra clásica, y es Técnico Arreglador recibido en la UNA (Universidad Nacional de las Artes de la República Argentina). Cursa la Licenciatura en Composición en esa misma institución. Es compositor, cantante, guitarrista, tecladista y músico electrónico. Además es productor musical y artístico en otros proyectos. Ejerce la docencia en escuelas y de forma particular, dando clases de audio, producción, lenguaje musical y composición.

Juan Pablo Ferreyra:

Nació en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, en 1983. Estudió en SADEM (Sindicato Argentino de Músicos), en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es actual alumno de UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) donde cursa la Licenciatura en Música Argentina. Es guitarrista, compositor, arreglador y sesionista. Ha participado en más de 20 producciones discográficas como las de Cintia Arévalo, Topo Encinar, Cecilia Gauna, El descanso trío, Mariela Cusa, entre otras. Crudo (2013), Camarada (2020) y Hank y los universales (2020) componen su discografía solista. Ha compartido escenarios y grabaciones con Jairo, Nahuel Penissi, Bruno Arias, León Gieco, Verónica Condomí, Don Vilanova (Botafogo), Black Amaya, Rinaldo Rafanelli, Pappo, Lorena Astudillo, Charo Bogarín, Roxana Amed.

Pablo Leites: Nació en Montevideo, en 1973. Comenzó sus estudios de percusión popular en 1997 con referentes locales e internacionales. Es docente y tallerista de percusión desde 2005 y forma parte del staff de docentes de la Fundación Eduardo Mateo, así como también es tallerista del Programa Esquinas De La Cultura de la Intendencia de Montevideo. Imparte clases de percusión y lectoescritura de manera particular y en instituciones educativas. Como músico forma parte de diferentes colectivos artísticos, es integrante de AUDEM y SUDEI, y ha acompañado a diversos artistas de nivel nacional e internacional como Edu “Pitufo” Lombardo, Pinocho Routin, No te va gustar, Hugo Fattoruso, Kuropa, Carmen Pi, Carolina Peleritti, entre otros. Como docente de percusión forma parte del FLADEM.