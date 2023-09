"Quedó demostrado que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró"

08/09/2023 - 03:41 Deportivo

Lionel Messi, el mejor jugador del planeta y capitán del seleccionado argentino de fútbol, aseguró que el equipo de Lionel Scaloni "no se va a relajar más allá de lo que logró", en declaraciones realizadas ni bien terminó el partido ante Ecuador, en el que convirtió un golazo de tiro libre para la victoria por 1-0, en el Monumental, en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El crack rosarino arrancó elogiando al rival, al afirmar que jugaban "contra una gran selección" y destacó que Ecuador "viene demostrando que tienen muy buenos jugadores, que son fuertes físicamente y tienen claro lo que hacen, más allá del cambio de entrenador y de que ahora intentan otra cosa".

Pero de inmediato, el jugador de Inter Miami se enfocó en el trabajo de "La Scaloneta" y dejó en claro que no piensan relajarse tras el título en Qatar. "Sabemos que cada partido tenemos que dar el 100 para sacarlo adelante. Quedó demostrado, en los amistosos que jugamos y hoy que era por los puntos, que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró, que es algo histórico y extraordinario. Sabemos que, si bajamos un poquito, nos pasan por arriba. Va a haber partidos duros como éste, derrotas seguramente, pero tenemos que estar con la cabeza sobre los pies", manifestó convencido.

Por otra parte, Lionel Messi aseguró que "hay que pensar siempre en lo que viene" y, por eso, dejó en claro que no piensan aflojar a pesar de haber sido campeones del mundo hace poco. "Tenemos que ser conscientes que disfrutamos muchísimo de todo esto, pero lo que hicimos ya pasó. Hay que mirar hacia adelante. Está buenísimo cada vez que venimos y vivirlo de esta manera", sentenció.

Fue raro ver a Messi salir reemplazado, pero él mismo explicó que "al final estaba un poco cansado" y que por eso en su lugar ingresó Exequiel Palacios, cuando faltaban 3 minutos para que termine el partido. "Se dio así. Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien. Fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí muy bien", concluyó.