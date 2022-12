Matthaus criticó a una figura: “Me da pena, es el gran fracaso del mundial"

19/12/2022 - 20:49 Mundial Qatar 2022

Al alemán Lothar Matthäus no le suele hacer falta demasiado para cargar duro contra cualquiera. el ex capitán de la selección alemana. Sus críticas son voraces y la que ha vertido sobre Cristiano Ronaldo tras su participación en el Mundial de Qatar no tiene desperdicio.

"Con su ego, Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él", comentaba el alemán en una entrevista en el diario Bild.

Portugal se fue del Mundial en los cuartos de final al caer contra Marruecos. Cristiano fue suplente en los últimos dos partidos "Es el mayor fracaso del mundial, todo lo contrario a Messi".

"Es el ganador absoluto. Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y su forma de jugar. Y lo hizo durante 17-18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio"

Críticas a los árbitros

Para Matthaus al margen de la gran decepción de Cristiano Ronaldo: "Hubo demasiados errores durante el torneo y el Var no ayudó a corregirlos".