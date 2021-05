Andrada rompe el silencio: "Me siento bien, no tengo síntomas"

06/05/2021 - 14:15 Mundo Boca

Después de las polémicas sobre su caso, las declaraciones de su pareja y el comunicado de Boca, Esteban Andrada habló del difícil momento que está pasando en Guayaquil por ser Covid positivo y a la espera de ver si puede volver al país antes de tener el alta médica.

En ese sentido, el arquero transmitió tranquilidad: "Estoy preocupado por la situación, pero me siento bien", dijo.

"Acá estamos, un poco preocupados porque uno no sabe qué puede pasar, estoy sin síntomas, esperemos que no me pase nada, no sé cómo está la situación sanitaria acá en Ecuador. Quiero llevarle tranquilidad a mis amigos, familia y a la gente de Boca. Espero que se solucione rápido", arrancó declarando el arquero “Xeneize”.

"Me siento bien, el único problema que tengo es que a veces me sale una alergia, pero es algo que tengo de antes. Nada más. Le quiero decir a mi familia que estoy bien, es lógico que se preocupen por mí porque no sabían nada. Le agradezco al consulado que se puso en contacto con mi señora y le dijo que Boca estaba trabajando del primer día", aclaró.

"Como ella (su pareja, Nerina Galasso) no sabía todo eso salió a decir todo lo que dijo. Ahora está más tranquila".

"Se quedó Daniel (Ponczosznik), el médico, nos acompañó en la delegación. Después me mandan mensajes todo el tiempo mis compañeros, también le agradezco a Armani que se preocupó, también Gustavo Alfaro. Estoy asintomático y esperando".

"No sé cuándo voy a volver, alguien se tiene que hacer responsable de esto. Estoy en una habitación con balcón, pero el Ministerio de Salud se dijo que no se podía, así que me quedé en la misma que estaba antes", continuó.

"La gente que está en la competición se debería hacer cargo, yo no vine a conocer la playa de Guayaquil, vine a trabajar. Es chocante porque nadie sabe nada", denunció.

"Por lo que me dijo el médico de Boca. Nosotros salimos el domingo con el PCR porque no llegamos a hisoparnos antes de Lanús, y necesitamos otro para jugar con Barcelona, entonces viajamos con el del viernes. Cuando llegamos a Ecuador me dio positivo el del domingo", aclaró.

"Hicimos una llamada los tres con el Consejo, me llamó Riquelme, y hoy el Chelo y Bermúdez. Estuvieron ahí los tres, no se pudieron quedar en Ecuador pero sí están", aclaró.

"Le mando un saludo grande a Miguel (Russo) que también estuvo preocupado por mí, lo vi en la nota y a mí me vino a ver como tres veces a la habitación", cerró.