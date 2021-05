Cardona se disculpó por el penal fallado y Russo lo considera para la Copa

18/05/2021 - 00:33 Mundo Boca

El mediocampista colombiano de Boca Edwin Cardona se disculpó por el penal errado en la serie definitoria del superclásico ante River Plate y lanzó un mensaje a los detractores que lo cuestionaron por la riesgosa decisión de ejecutarlo con un tiro ‘pinchado’.

‘La gente te echa (sic) en cara tus pecados más nunca ve los suyos’, escribió el jugador en su historia de Instagram junto a cinco emojis de manos juntas en señal de perdón.

Cardona, de 28 años, se hizo cargo del tercer penal de la serie cuando Boca estaba 2-1 al frente, picó la pelota medio del arco con displicencia y le permitió al joven arquero Alan Leonardo Díaz volver sobre sus pasos para detener el envío.

Consumada la victoria en la tanda (4-2), que clasificó al ‘xenieze’ a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, el vicepresidente segundo de Boca y máximo ídolo de la institución, Juan Román Riquelme, respaldó al jugador, valoró sus condiciones y lo trató como ‘un genio y un loco’ del ambiente del fútbol.

‘Les quiero pedir disculpas a todos por la decisión que tomé. Creí que estaba haciendo lo mejor, pero me equivoqué. No me salió lo que pensé. Por suerte, y gracias a todos ustedes, mi error no costó tan caro. Gracias y perdón de nuevo’, fue el breve pero fuerte descargo de Cardona ayer lunes en el Complejo de Ezeiza.

El mensaje fue bien recibido por sus compañeros, que destacaron el gesto.

Riquelme, a juicio

La titular de la Fiscalía especializada en Eventos Masivos de la ciudad de Buenos Aires, Celsa Ramírez, pidió la elevación a juicio oral de la causa contra el vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y su hijo Agustín por violación de los protocolos de aislamiento social en la pandemia de coronavirus.

La justicia porteña investiga a los Riquelme por la presencia de Agustín en un palco de La Bombonera durante el superclásico ante River del 14 de marzo pasado, 48 horas después de arribar de un viaje a Cancún, México.

De acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades nacionales, el hijo de Riquelme debía permanecer en aislamiento social los siete días posteriores a su llegada al país, restricción que violó con su asistencia al partido.

Agustín Riquelme regresó de un viaje de egresados en un vuelo con 44 estudiantes contagiados de coronavirus, que también fue abordado por Nicanor Santilli, hijo del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y de la periodista Nancy Pazos.