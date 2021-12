Angelici cree que “’en Boca Juniors hay una grieta”

23/12/2021 - 00:39 Mundo Boca

El expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici consideró que en el club de la Ribera "existe una grieta que le hace mal a todos los hinchas", y aceptó que quizá parte de esa responsabilidad sea "porque los dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias".

"En Boca hay una grieta que nos hace daño a todos los xeneizes. Quizá sea porque no habremos estado a la altura los dirigentes, pero yo el día que ganó Jorge Ameal lo llamé para felicitarlo y no me atendió. Son decisiones personales y respeto la voluntad del socio, así que ahora tenemos que ser una oposición responsable", manifestó Angelici en diálogo con TyC Sports.

Conducción

"Después, sobre lo que haga la actual conducción, tendrá que evaluarla el socio en las elecciones de 2023. Por lo pronto nosotros le dejamos a los que dirigen ahora un plantel competitivo y trabajamos en las Inferiores. Por eso me alegra que eso haya dado sus frutos y haya varios chicos que hoy estén en primera", puntualizó.

Finalmente y tras dejar de lado cualquier candidatura cierta para esas elecciones, se refirió a Carlos Tévez como su "amigo más allá de la política de Boca. Se habrá ido del club porque lo habrá sentido así, pero es un jugador que no le tiene que demostrar nada a nadie y de futuro debe hacer lo que lo haga feliz. Si quiere jugar, ser dirigente o director deportivo, estoy de acuerdo, pero salvo para lo primero, se tiene que preparar", apuntó

De esta manera, así definió la actual situación del club, el ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, quien al parecer empieza a ver alguna grieta en la institución. También metió en esta discurso al ex capitán e ídolo de Boca Juniors, Carlos Tévez, a quien prácticamente lo invitó a que si desea sumarse como dirigente que se prepare un poco.