Se acelera la vuelta de Benedetto y la partida de Pavón a Cruz Azul

12/01/2022 - 00:54 Mundo Boca

La llegada del delantero Darío Benedetto podría aclararse la semana próxima, si fructifican las gestiones que Boca Juniors está realizando con Olympique Marsella, dueño de su pase, en medio de un mercado de pases en el que otro atacante, Cristian Pavón, también está cerca de marcharse a Cruz Azul, de México.

Benedetto está a préstamo en Elche, de España, donde no tiene muchos minutos, lo que también abre un interrogante sobre su ritmo futbolístico, pero la voluntad de Boca para repatriarlo coincide con la del jugador, y por eso su representante, Cristian Bragarnik, que tiene acciones en el club alicantino, está trabajando al respecto.

Por su parte a Pavón se le vence el contrato con Boca a mediados de este año, por lo que en Boca quieren negociarlo, ante la voluntad del futbolista por marcharse, ya que en junio se quedaría con el pase en su poder, y allí es donde aparece el interés del club mexicano.

Y si de delanteros se trata, otro representado por Bragarnik como Walter Bou está muy cerca de renovar su préstamo con Defensa y Justicia para disputar la próxima Copa Sudamericana, ya que el empresario también maneja el fútbol del club de Florencio Varela.

Y en cuanto al ex defensor de Independiente, Nicolás Figal, ya está practicando en el predio boquense de Ezeiza, pero aun no puede hacerlo junto al resto de sus compañeros porque todavía no se solucionó definitivamente su salida de Inter Miami, de la Major League Soccer estadounidense, donde jugó en la última temporada.

Por otra parte, Boca enfrentará a Colo Colo este lunes, a las 21, en el estadio Ciudad de La Plata, por la segunda fecha de la zona A del certamen de verano. El cotejo será dirigido por el árbitro Darío Herrera. Probable alineación: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Almendra, Campuzano o González, Ramírez y Eduardo Salvio; Cristian Pavón y Vázquez. Luego, el xeneize jugará con Universidad de Chile (viernes 21).