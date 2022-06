Se desgarró Salvio y ¿vuelven Rojo y el “Pipa” ante el Ferro?

09/06/2022 - 23:54 Mundo Boca

Boca Juniors ya puso el “chip” en el partido del próximo domingo ante Central Córdoba en el estadio Único “Madre de Ciudades” y con algunas novedades en su plantel.

Por un lado ayer se confirmó que el delantero Eduardo Salvio presenta un desgarro en la pierna derecha y estará inactivo por lo menos entre 15 y 20 días, situación que abre también un interrogante sobre su futuro en la entidad xeneize teniendo en cuenta que el 30 de este mes se vence su contrato y hasta ahora no hubo ningún avance sobre su renovación.

“Salvio sufre una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho”, informó ayer el departamento médico de fútbol profesional de Boca Juniors.

El “Toto” estaba anunciado como titular en el partido ante Ferro Carril Oeste en La Rioja, pero se resintió en el calentamiento previo y a último momento quedó al margen del equipo (fue reemplazado por el santiagueño Exequiel Zeballos). El otro tema tiene que ver con el equipo que alistará el entrenador Sebastián Battaglia para enfrentar al “Ferroviario” en esta ciudad. Las dudas pasan por saber si el técnico les devolverá la titularidad al defensor Marcos Rojo y al delantero Darío Benedetto que no fueron convocados para el partido del miércoles ante Ferro por los 16avos de la Copa Argentina por faltas disciplinarias.

“Yo hablé con ellos. Están tranquilos, saben cómo me manejo y cómo es la situación. Son importantes para nosotros, pero tenemos reglas que llevar adelante y cumplir, que las saben todos. No hay mucho más que pensar en lo que se viene y trabajar en eso”, dijo Battaglia luego del triunfo ante Ferro, del que no participaron el defensor y el delantero.

Y luego avisó: “Seguramente estén convocados el fin de semana”. Así, Battaglia recuperará no sólo dos referentes, sino también un par de jugadores que forman parte del equipo ideal, aunque decidió dejarlos afuera de la Copa Argentina para sostener la postura que tuvo con Jorman Campuzano, otro de los sancionados por haber llegado tarde a una práctica. Si bien aún el DT no paró un once pensando en el partido de este domingo desde las 20.30, seguramente Rojo y Benedetto estén de arranque, sobre todo porque vienen de no jugar en la Copa Argentina.