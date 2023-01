Mujer trans declarada culpable de violación no irá a prisión de mujeres

26/01/2023 - 16:37 Mundo

Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, confirmó hoy que Isla Bryson, una mujer transgénero declarada culpable de violación antes de la transición, no será encarcelada en la prisión de mujeres de Cornton Vale.



El martes, Bryson fue condenada por sus actos en 2016 y 2019 previos a su transición por violar a dos mujeres.



Ese día hubo indignación generalizada porque Bryson, quien apareció por primera vez en la corte como Adam Graham y ambas víctimas lo conocían por ese nombre, estaba en prisión preventiva en Cornton Vale, Escocia, consignó el diario británico The Guardian.





La justicia escocesa, por su parte, dará a conocer en breve el veredicto por el que tendrá que cumplir condena en prisión, motivo por el cual se ha discutido mucho acerca de dónde debería ser recluida, y algunos argumentan que debería permanecer recluida en una cárcel de mujeres.



Presionada con preguntas sobre el tema por parte del líder del Partido Conservador Escocés, Douglas Ross, la primera ministra aseguró de que no era posible encarcelar a un violador en una prisión de mujeres.



Sin embargo, Sturgeon también enfatizó la importancia de no sugerir que las mujeres trans representan un peligro para las mujeres.



"Es comprensible que el público relacione algunos delitos con personas trans, pero hay que recordar que solo una pequeña cantidad de personas trans comete crímenes", afirmó.



Posteriormente, señaló que esta decisión de donde será recluida Bryson, le correspondía al Servicio Penitenciario Escocés, y que la prisionera debería ser trasladada dentro de las 72 horas.



El portavoz oficial de Sturgeon declaró que la primera ministra no había ordenado al servicio penitenciario que trasladara a Bryson a una prisión para hombres.



Sin embargo, subrayó que esperaba y creía que se tendrían en cuenta sus opiniones. Añadió que cree que ningún violador debería ser recluido en una prisión de mujeres.