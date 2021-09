Contraer Covid-19 y poder contar esa experiencia en primera persona

06/09/2021 - 13:05 Opinión

Por Dr. Eduardo Llugdar. Vicepresidente segundo del STJ.

Hoy voy a hablar de un tema distinto a los habituales. Pese a los cuidados y recaudos que tomo, hace un par de semanas contraje nuevamente Covid-19 (antes lo tuve en enero de este año), pero gracias a Dios, he podido recuperarme nuevamente.

He decidido hacer pública esta situación porque creo que, pese a índices decrecientes de contagios, todavía no hemos superado la crisis y emergencia sanitaria que este virus ha causado en la humanidad toda. Cuando lo contraje por primera vez, no tenía vacunas y fui casi asintomático. En esta segunda oportunidad, ya con dos vacunas Sinopharm colocadas, fue mucho más agresivo y afectó mis pulmones con neumonía.

Como me dijeron los médicos que me asistieron, si no hubiese tenido las vacunas quizás no estaría para escribir estas líneas. He conseguido la imagen de la tomografía que me sacaron para que se tome conciencia, como el virus rápidamente toma los pulmones (imagen que acompaña esta nota).

Tuve todos los síntomas que se anuncian por los medios, excepto que nunca perdí olfato ni gusto y no llegué a niveles de saturación crítica de oxígeno. Esto fue gracias a las vacunas y a la rápida indicación de medicamentos pertinentes, que los excelentes médicos del sistema provincial de salud del Programa Covid-19, me recetaron.

Tengo, desde hace años, una enfermedad de base que quizás complicó un poco mi cuadro general, pero Dios quiso que saliera adelante y pensé con tristeza en muchos semejantes, entre ellos gente muy querida, que no lo lograron.

Por eso, tenemos que seguir cuidándonos más que nunca y no relajarnos, siguiendo las recomendaciones se los servicios de salud pública que están basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Barbijo permanente y distancia social.

Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó por mi salud; a mi señora Erika Casagrande, que pese a los riesgos no quiso dejar asistirme; a los servicios provinciales tanto de detección y testeo como de control y seguimiento, quienes me atendieron de igual forma como lo hacen con cualquier ciudadano, sin importar la función que tenga y como debe ser, con alta prestancia y profesionalismo.

En especial, agradezco al personal sanitario que trabaja en el Complejo del Sindicato de Luz y Fuerza en la Ciudad de la Banda, donde rápidamente me detectaron el virus. Al personal médico y auxiliares sanitarios del Hospital Independencia de esta ciudad de Santiago del Estero, especialmente a los Dres. Diego Rodríguez Montesinos y Ramón Vergara, y al excelente sistema sanitario de esta provincia de Santiago del Estero. Sigamos cuidándonos y cuidemos a los demás.