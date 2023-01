Sobre el estímulo de la canción de Shakira: un análisis

26/01/2023 - 01:33 Opinión

Una aclaración inicial importante: no conozco la relación matrimonial que tenían Shakira y Piqué. Eso no está ni directa, ni indirectamente expuesto aquí. Tengo claro que no puedo ni debo opinar sobre ello. Eso queda reservado a ellos. Por lo tanto, este análisis no justifica ninguna postura sobre ellos. Resalto, también, que de este análisis no se desprende ningún juicio sobre la cantante colombiana, porque no tengo ni derecho, ni ninguna autoridad para hacerlo. Sólo pretendo analizar el texto de la canción de Shakira porque es un estímulo concreto que funciona como una exposición de hechos, por lo consiguiente, sobre una valorización de comportamientos y, en educación sabemos, que la exposición de comportamientos o los discursos sobre comportamientos tienen un efecto educativo también. Es más, en educación sexual se insiste mucho sobre esto porque lo que se hace o no se hace, lo que se dice y lo que no se dice son formas específicas de hacer educación sexual. El “de eso no se habla” o “las letras de canciones” son estímulos poderosos para habilitar opciones de comportamiento y, por supuesto de las vivencias como también de los sentires sobre eso. Es decir, todo estímulo social relacionado con la temática es una de las formas de hacer educación sexual, lo que nos obliga a analizarlo desde ese punto de vista.

Todas las personas reciben estímulos sobre lo que hay que hacer, lo que hay que valorizar, lo que hay que sentir, lo que hay que decir. Todo eso aparece por diferentes fuentes, entre ellas, obviamente el arte, un factor poderoso de influencia aun sin pretenderlo. Esto conlleva una aclaración tajante: nunca jamás la censura debe ser permitida, aun cuando el producto puede producir estímulos no tan positivos. Lo que debemos hacer es ser inteligentes en las formas de darlo y acompañar esas manifestaciones siempre para que los análisis y estímulos no produzcan daño per se, sino que siempre sean útiles. Es el principio de la educación cuando es responsable. Básicamente se trata de conseguir una emancipación intelectual del educando. Es decir, que lo que debemos desarrollar es el pensamiento crítico y una apropiación de una ética que ayude a discernir la paja del trigo en las ideas. En este caso las que hagan daño o que estimulen crímenes de las que permiten un desarrollo personal, por poner un ejemplo directo. Preparar a alguien para la vida (´básicamente una de las funciones de la educación) implica dar herramientas para hacer frente a la inevitabilidad humana que incluye un enorme abanico de opciones, estímulos e interpretaciones que van a desarrollar acciones.

Ahora nos concentremos en la canción de Shakira y Bizarrap. Particularmente quiero resaltar tres cosas. La primera una mera opinión sobre el texto. Hay una consigna en arte que muchos sugieren: “menos es más”. Quiere decir que para expresar las cosas con mayor profundidad la sutileza es mejor vehículo que lo exagerado, con las notables excepciones que el arte tiene como expresión. Esto, particularmente, viene acompañado por otra idea que muchas veces se insiste en poesía, si la imagen es muy burda, el mensaje, deja de ser simple para ser plano. No las implicancias que tiene sobre la vida de los protagonistas de la canción, sobre lo que no tengo ni derecho ni pertinencia para opinar. Tampoco sobre el trasfondo artístico financiero del éxito que tuvo, donde sólo podemos pensar que el morbo es un aliciente comercial indudable. Tampoco me quiero referir, porque lo sé, que las rupturas se las viven como uno puede y la expresa con los recursos que dispone en ese momento. Aun habiendo formas que podrían ser más aconsejables, en cuestiones del corazón uno va por la vida con lo que tiene y lo que puede.

Ahora bien, hay dos elementos de la letra de la canción que, personal y profesionalmente, me quiero detener en dos cuestiones. La primera tiene que ver con el binarismo que marca, en este caso, a las mujeres. Hay la idea central que hay dos tipos de mujeres, ejemplificadas en marcas, unas de lujo y otras más populares no tan de lujo. A lo que se agrega unas que se comportan “bien” y otras “mal.”. En esta distinción de un mundo binario, no todos podemos calzar según la norma buena. Más allá de lo deseable que pueda ser en los discursos de autoayuda: las personas somos como somos, pero un poco también, como nos sentimos. No por nada uno de los pilares para concretar la educación sexual es hacer crecer la auto-estima, que cuando se desarrolla saludablemente, permite que podamos construir nuestra vida sexual de manera creativa, positiva y enriquecedora. La autoestima no se trata de “sentirse un objeto de lujo (auto o reloj), sino de sentirse bien con su piel, con su cuerpo, con sus decisiones, con su identidad. Para quienes aún dudan de ello y no entran dentro del modelo “objeto de lujo”, esta canción generará un estímulo negativo. Un estímulo, lo digamos para minimizar distorsiones, es lo que alguien recibe. La reacción ideal que podemos sugerir o plantear como habitual no es la que nos interesa, sino la que la reacción personal que uno tiene y que está marcada por la propia biografía de la persona. El segundo tema que creo necesario alertar es sobre lo que hemos llamado la educación sentimental. La gran vacuna para prevenir la violencia.

Durante años, se ha mostrado que enseñar que “no hay que llorar” ha generado no sólo corazas, sino comportamientos negativos en la relación con los demás. Así hemos insistido, como indicación pedagógica, que los “hombres pueden llorar y no sólo deben trabajar (facturar), porque no son del mismo orden de la existencia humana. Sino que las personas tenemos diferentes dimensiones desde donde nos manifestamos y está bien hacerlo: sentir y hacer no se combinan por “o”, sino por “y”, lo que está bien. No como obligación, sino como una de las posibilidades reales de las personas. La canción reivindica que la opción “o” no sólo es válida, sino deseable. O sea, es una propuesta de acción concreta.

Es lógico que sea una opción, las personas somos como somos, pero a nosotros, los que hacemos educación sexual, nos debe alertar sobre el déficit que se plantea a través de mensajes como este. Los amores cuando terminan producen sentimientos que, como todos aprendimos alguna vez, evolucionan con el tiempo, no porque este cura los dolores, sino los ubica en una biografía y no en un instante. La madurez a la que la educación debe aspirar siempre está asociada con adquirir la capacidad para la gestión de las diferentes problemáticas que el encuentro humano produce sea no solo de un modo provechoso (personal, social, interpersonal, familiar, “comercial” (¿)), sino también enriquecedor para que lo que siga, siempre sea un poco mejor, con menos lastre y con mayor crecimiento. La educación sexual debe alentar principalmente la autoestima, la comunicación asertiva, autonomía y con la certeza de buscar la eliminación de la violencia como opción válida. Tal vez así creemos una sociedad más saludable, la que merecemos.