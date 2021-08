Esas preguntas que madres y padres nos formulamos en este tiempo tan especial

15/08/2021 - 02:09 Para vivir mejor

Por Maritchu Seitún

PSICÓLOGA

L a psicóloga y escritora MaritchuSeitún, columnista de Sophia,respondió algunas de las consultasque nos llegaron a través denuestras vías de contacto, donde mamás y papás nos escribieron para comparti rsus dudas y preocupaciones acerca de cómo criaren este momento tan difícil y hacer de cada experienciala oportunidad para mejorar la conexióncon los chicos y, de ese modo, mejorar los vínculosde toda la familia.

1. A mi hijo más chico, que tiene 6 años,le está costando dormir solo, dice que siente miedo y se angustia. Para ayudarlo le leemos un cuento y concilia el sueño, pero después se despierta y termina pasándose a nuestra cama. ¿Qué podemos hacer?

Con amor y paciencia tienen que enseñarle aconciliar el sueño solo. Si se duerme con ustedesal lado, cuando se despierte los va a necesitar ahípara volver a dormirse. De a poquito, con pequeñoscambios semanales, vayan alejándose de éldespués del cuento, dentro del cuarto, ya no tancerca, para que descubra que no necesita tocarlospara dormirse.

Cuando logren eso, vayan saliendo del cuartopor ratitos muy cortos (pero cada vez más largos),con diferentes excusas (“Voy a prender la luz de laentrada”), empezando por 10 segundos, y vuelvan,para que él vea que puede quedarse solo un ratitoy no pasa nada

.Otro tema: enséñenle técnicas para quedarsedormido, es decir, para ocupar su mente porque,en general, los asustan las ideas que se les vienena la cabeza cuando bajan la actividad para dormir,por eso les cuesta quedarse solos a esa hora.

Técnicasde relajación, respiraciones profundas, visualizaciones,rezar… La idea es que empiece haciéndolascon ustedes y después se quede haciéndolosolo.Por último, que cuente con padres disponiblescuando llame o para llevarlo a su cuarto cuando sepase de cama. Este proceso pude llevar un par demeses, pero con cero sufrimiento para tu hijo. Yun día se va a despertar y va a poder quedarse ensu cama haciendo lo que aprendió para dormirse,que es otra forma de estar con papá y mamá, internalizadosen las técnicas que le enseñaron.

2. Somos padres de una adolescente muy tímida. Como en casa teníamos miedo a los contagios, durante varios meses no la dejamos juntarse con sus amigos. Ahora le cuesta volver a socializar, la vemos aislada y un poco triste.¿Cómo podemos ayudarla?

No la empujen ni se desesperen: lo que le faltaa su hija es sumar a su inseguridad su preocupaciónpor el tema. Les comparto algunas propuestas:alguna actividad grupal que le interese, conpocos chicos, empezar por una chica sola y despuésproponerle hacer ustedes un encuentro encasa con amigos con una propuesta divertida, quele de confianza, como invitar a comer a la familiaentera de alguna amiga para que la vea y vuelva aconfiar en esa relación, por ejemplo.

Reasegurarle que, si bien es necesario seguircuidándose, los riesgos hoy son menores, que ustedesestán vacunados, que los chicos no correntanto riesgo… Puede ser, también, que la angustiever que los otros chicos no se cuidan como ustedesy no se anime a decírselos a ellos, pero sesienta incómoda en su presencia. Pidan ayuda enel cole para que le propongan un trabajo grupal yla pongan con sus amigas para hacerlo. Por último,pregúntenle si le gustaría hablar con alguiendel tema (bien puede ayudar una psicóloga). Y nose asusten si dice que no: por ahora, que sepa queexiste esa posibilidad y la vaya madurando contiempo.

3. Con mi pareja estamos pensando en tener un hijo, pero nos cuesta encontrar un buen momento para hacerlo. Por eso nos gustaría saber si podemos “prepararnos” de alguna manera para encarar esta decisión tan trascendental. ¿Algún consejo?

Lean sobre teoría del apego. El libro que escribícon Inés Di Bartolo, Apego y crianza, es cortitoy es muy claro al respecto. Hay otros libros muyinteresantes sobre este tema: El increíble universodel recién nacido, de Jorge Martínez, Los árbolesno crecen tirando de las hojas, de Miguel Hoffmann,El niño feliz, de Dorothy Corkille Briggs ytambién recomiendo mi libro Capacitación emocionalpara la familia.

Hay poco escrito de lo que implica ese cambiopara la pareja. Con la llegada de un hijo todo se resignifica,la pareja es otra, ténganse piedad, paciencia,críen juntos, perdónense su errores y sushumores, cada uno a sí mismo y uno al otro.No se ilusionen con que todo va a ser fácil, porqueno lo va a ser.

Es un gran cambio de vida, peroun hijo justifica cada minuto de falta de sueño,de pérdida de libertad, del esfuerzo que implica…Y son años que parecen eternos, pero cuando unolos vive pero pasan rápido y después los hijos creceny llegan los nietos, con puro disfrute y ceroresponsabilidad. ¡Esa es mi etapa de hoy!

4. Tengo dos nenes chiquitos, de 3 y 5 años, me separé en plena cuarentena y trabajo en casa. Por momentos, siento que me cuesta demasiado no perder la paciencia y eso me genera enorme angustia. ¿Hay algo quepueda hacer para no enojarme y gritar por cualquier cosa?

Lo primero que te sugiero es que te perdonespor enojarte y gritar. Es muy difícil lograr que chicostan chiquitos entiendan que estás trabajando,que no se peleen, que hagan caso. En segundo lugar,cuando les decís algo y no te hacen caso a laprimera, parate, para lograr que sí lo hagan antesde enojarte. Porque si no se acostumbran a obedecercuando mamá está furiosa, y no antes.

Si teocupás de entrada, con acciones como impedir,evitar, lograr, en lugar de tratar de convencerlos,no te vas a enojar y de buena manera vas a poderocuparte de que aprendan a hacerte caso.Por último, tomate tiempo para ellos sin pantallasni trabajo, un rato cada hora o cada dos horas,para que tengan a su mamá plenamente disponibley jugando con ellos. Y aprovechá esos momentospara que jueguen juego de roles (maestra, familia,doctor, policías) y para que se muevan y se cansen.

Son las dos claves para procesar las situacionesvividas.Otra buena idea es hacerlos participar de lascosas de la casa, que se entretengan poniéndoseen acción porque, aunque lo hagan lento y mal, leshace bien ayudarte… y a vos también.

5. Me preocupa que mi hijo de 13 años perdió el gusto por el estudio. Antes de la pandemia le encantaba aprender, pero tantos días de desorganización en las clases presenciales (vivimos en provincia de Buenos Aires y va una semana sí y otra no) parecen haberlo dejado sin ganas. ¿Cómo puedo hacer para volver a interesarlo por algo que no sea la Play Station?

En primer lugar, interesate vos por la Play,descubrí ese mundo. Que te explique, que te gane,que disfrute compartiendo con vos sus temas.Después, invitalo (vos o el papá) a hacer otras cosas,como dar una vuelta en bici, cocinar algo quele guste, armar un rompecabezas, compartir unalectura, siempre diciendo “vamos” y no “andá”.

No te apures a enojarte, no le prohibas nada.Hagan convenios de uso de pantallas (incluidospara los adultos) y que el tiempo que le queda libreestén los padres un poco más disponibles paraacompañarlo a interesarse en otras cosas. De todosmodos, parte de lo que le pasa es la situaciónde la pandemia y otra parte debe ser pubertad y elsusto ante tantos cambios —internos y externos—a veces hacen que los chicos se peguen a la Playpara escaparse.

Estaría bueno llevarlo al pediatray conversar con él acerca de esta etapa, de la importanciade que haga ejercicio y de las horas quedebe pasar frente a la pantalla, para que ustedesdespués sostengan lo que dijo el médico, en lugarde ser “los malos” que siempre le prohiben.

6. Tomé la decisión de ser madre sola a través de un donante anónimo.Siempre le dije a mi nena la verdad, dándole información a medida que iba preguntando. Pero ahora que tiene 8 años y pasamos meses muy duros por el aislamiento, noto que el tema la afecta más. ¿Qué puedo hacer?

Te propongo que armes un cuento en fotosque narre la historia que le contaste y la de su vidadesde el principio, para que ella sepa lo importanteque era para vos ser mamá, la angustia que te dabano encontrar pareja para tener hijos y lo hermosode la decisión que tomaste, a través del relatode muchas cosas divertidas de la vida de las dos.

Es muy sano que ella proteste y sería buenohablar de que tal vez le hubiera gustado tener unafamilia como las de sus amigas y que le duele y laenoja no tenerla, pero que a vos no te duele ni teenoja que le pase eso, porque es parte de crecery de entender. Hacer ese libro para ella es una formade mostrarle que estás lista para esas conversacionesy de hacerle saber que no te lastiman, alcontrario. Hacete fuerte para tolerar lo que se leocurra decir, ya que a menudo va a ser fruto de lafrustración: por ejemplo, si dijera “Habría preferidono nacer”, no sería la verdad de lo que le pasa,nadie en su sano juicio lo considera, pero sí seríaparte del proceso inevitable de duelo que tieneque hacer por no tener un papá.

Sin embargo, nuncapierdas de vista que otros chicos hacen otro tipode procesos, sobre todo en este tiempo, y queno existe en el mundo ninguna infancia que esté “librede duelos”.

7. A partir de la muerte de un familiar por covid, nuestra hija siempre dice que le duele algo o que se va a morir, y a veces hasta juega a hacersela desmayada para que nos asustemos. Quisiéramos saber qué hacer frente a estas conductas…

Me resulta un poco difícil responder por no saberla edad de la niña. Pero, a cualquier edad, seríabueno hablar de la enfermedad, del miedo de losprimeros tiempos, de lo feo y triste que fue lo quele pasó a ese familiar, para poder procesar el duelopor esa muerte conversando de esa persona, hablandode lo que la extrañan y recordando los lindosmomentos vividos juntos.

Por otro lado, me imagino que tiene miedo demorirse ella o de que se mueran sus padres y seríabueno conversar de la muerte como parte de al vida,inevitable en la vejez, pero que algunas pocasveces ocurre antes de eso, por una enfermedad oun accidente.

La tranquilizaría diciéndole que todosustedes están seguros y se cuidan bien. Evidentemente,lo que pasó fue que conectó con lafragilidad de la vida y se asustó…Hay lindos cuentos, muy poéticos, que hablandel tema. Fíjense en qué momentos le pasa ese“bajón” para tratar de ponerlo en palabras.

A vecesva a ser por ese miedo, pero otras porque estaráaburrida o preocupada por otra cosa, y es importanteque su preocupaciones siempre puedahablarlas y que no se transformen en ansiedadeshipocondríacas como las que me cuentan.Cuando se haga la desmayada jueguen y asústense“de mentira”, si minimizan la situación o laretan (son las cosas que solemos hacer los adultosfrente a situaciones como esas) va a exageraraún más. Pero, si en cambio reaccionan con fortaleza,van a ver cómo bajan el nivel de sus quejas,sus dolores y desmayos.Y si dice que le duele, llévenla al médico, queno necesite exagerar para que le hagan caso. Prefieroque vayan de más y que así ella aprenda a regularsecuando varias veces el profesional le digaque no tenía nada y que se quede tranquila que todova a estar bien. l