Luis Parietti, que durante 30 años fue miembro del Tribunal de Disciplina, consideró que "a la AFA la maneja Boca" y opinó que el organismo que integró ‘está hecho a medida de (Daniel) Angelici’.

Este abogado especializado en derecho deportivo dijo a NA que "sacar un fallo en contra de Boca es para quilombo" y reconoció que "Sergio Fernández, la persona que maneja el Tribunal, es afín a Angelici".

Además, opinó que los cambios hechos en ese organismo "favorecen a Boca y a los que tienen una cuota de poder" dentro del edificio de la calle Viamonte.

Parietti reveló que un mes antes de su salida, efectivizada en la última Asamblea de dirigentes, "tuve una reunión con Angelici y Tapia, en la que el primero era sólo el que hablaba" y definió como "matrimonio por conveniencia" a la relación entre el presidente y vice de AFA.

NA: ¿Cómo se dio tu salida de AFA?.

LP: Mi salida se dio en la última Asamblea. Venía viendo que querían hacer un Tribunal a medida de Angelici. Y en la asamblea, no aparecí en los nombres del Tribunal. Lo veía venir ya un mes antes que eso podía pasar. No me moví para evitarlo porque no me gustaba cómo se iba a manejar el Tribunal y la AFA. No tengo nada que ver con esta gente.

NA: ¿Qué pasaría si sale un fallo del Tribunal en contra de Boca?.

LP: Es para quilombo. Más porque el muchacho que maneja el Tribunal es una persona afín a Angelici como lo es Sergio Fernández. Él tiene esa banca y aprovecha que el presidente de la casa es un títere. Tapia hizo privar sus intereses personales como arrastrarnos a todos nosotros a tirar abajo a la Comisión Normalizadora con un fallo, algo de lo que me arrepentí.