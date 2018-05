Fotos Gago: "Ya no tengo ni molestias ni dolor"

El mediocampista de Boca Juniors, Fernando Gago, sostuvo que terminó "muy bien" en la victoria de anoche sobre Talleres por 1- 0, en un amistoso en Córdoba, y dejó en claro que ya no hay secuelas de la lesión ligamentaria que sufrió en la rodilla derecha en octubre del 2017. "Me sentí y terminé muy bien. Ya no tengo ni molestias ni dolor.

Ahora viene un parate y luego la pretemporada, en la que quiero ponerme al ciento por ciento", afirmó Gago. El plantel de Boca realizará del 8 al 28 de junio la pretemporada en Sarasota, Estados Unidos. Luego afrontará la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), donde buscará el tricampeonato, los octavos de final de la Libertadores y la Copa Argentina. "Todo lo que juegue Boca es importante, Libertadores, Superliga y Copa Argentina.La idea es ganar todo", agregó.

Gago volvió a jugar de titular, tal como sucedió en el empate 3- 3 ante Huracán, por la 27ma. y última fecha de la Superliga. El adiós de Kudelka Anoche tras el partido, el director técnico Frank Kudelka le agradeció "eternamente" al club, a los jugadores e hinchas, por los tres años y medio "muy lindos y emocionantes" que vivió al frente del plantel. "Agradecimiento eterno, sólo eso, a un equipo y un club extraordinarios.

Y un cariño enorme con la gente", afirmó un Kudelka emocionado, luego de la derrota contra Boca Juniors por 1-0, de local, en un amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. "Fueron tres años y medio muy lindos y emocionantes, donde di lo mejor, y por eso me voy emocionado y feliz", agregó. Kudelka, por último, reiteró que el cariño con la gente es "recíproco" y dejó entrever que "en algún momento volverá al club", al que dirigió oficialmente en 114 partidos, con 60 triunfos, 35 empates y 19 derrotas.