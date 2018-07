Trastorno de ansiedad versus alta inteligencia

22/07/2018 -

“La ignorancia da la felicidad”

Ese refrán tan popular tiene, según nos demuestran varios estudios, evidencia parcial que lo respalda. Así, según un trabajo de la Universidad de Lakehead en Canadá, existe una relación muy llamativa entre los trastornos de ansiedad y la alta inteligencia, un vínculo casi directo entre esas mentes brillantes y analíticas con la preocupación excesiva y la ansiedad social.

No hace mucho hablábamos en nuestro espacio de la sección de Psicología del diario “El Liberal ”, de la aparente correlación entre la creatividad y el trastorno bipolar.

Bien, conviene matizar antes que nada lo que puedan decirnos estos estudios no significa que detrás de toda persona con un coeficiente intelectual excepcional o un potencial creativo destacable, exista un trastorno psicológico.

Existe una relación entre los trastornos de ansiedad y la alta inteligencia, una evidencia que tendría su origen en la sustancia blanca cerebral.

La ciencia, y en particular los departamentos de neuropsicología de gran parte de las universidades de todo el mundo intentan de forma periódica ofrecer información de interés, datos con una evidencia significativa que puedan ayudarnos más tarde en la práctica clínica. Así, un hecho más que evidente es el siguiente: hay muchas personas con altas capacidades que muestran comportamientos y estados que no armonizan demasiado con ese cerebro más que privilegiado. No son felices, se sienten frustradas y no toman siempre las mejores decisiones.

Son muchos los psiquiatras y neuropsicólogos de todo el mundo que se encuentran a menudo con un mismo problema: pacientes con un elevado CI que presentan ansiedad crónica y generalizada. ¿A qué se debe este hecho?

Nuestra Inteligencia

Generalmente, cuando pensamos en alguien inteligente no pensamos en la existencia de diferentes tipos de inteligencias, sino que se nos viene a la mente la imagen del matemático que resuelve problemas. Esos de los que la mayoría no entendemos ni el planteamiento, y es capaz de hacer cálculos en el tiempo en que los demás tardamos en apuntar las cifras.

Esto responde a una idea tradicional sobre la inteligencia como una capacidad única que tiene que ver con el pensamiento abstracto. En 1988, el neuropsicólogo Howard Garner propuso una teoría que cambió esta idea un tanto reduccionista: la teoría de las inteligencias múltiples.

Según la teoría de las inteligencias múltiples, no existe una única forma de inteligencia, sino varias, que están desarrolladas de manera distinta en cada individuo.

“Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el desafío educativo fundamental”, dice Howard Gardner.

Esto explicaría, por ejemplo, que personas muy inteligentes en el ámbito matemático puedan no ser tan buenas cuando se trata de establecer relaciones o que un músico excepcional no tenga la misma maestría para expresarse en palabras.

Descubre las 8 inteligencias del ser humano y cómo potenciarlas

A continuación, vamos a descubrir las 8 inteligencias del ser humano. Aunque, también, vamos a ver cómo potenciarlas. Porque no tener un tipo de inteligencia muy desarrollado no significa que no podamos hacer algo para mejorar esto y sacarle el máximo partido.

1. Inteligencia lingüístico-verbal

Las personas más dotadas de este tipo de inteligencia tienen lo que se llama “facilidad de palabra”. Aprenden pronto a leer, hablar y escribir. Les resulta fácil comprender textos complejos y se suelen expresar muy bien.

Si tienen que seguir instrucciones para construir un mueble, por ejemplo, les resultará mucho más fácil si se pueden leer que si se trata de gráficos. Para potenciar esta inteligencia puedes:

* Leer y escribir (puede ser cualquier cosa: un diario, un blog, Twitter e incluso puedes animarte con la ficción).

* Jugar a juegos de palabras: Apalabrados, Scrabble. Etc.

2. Inteligencia lógico-matemática

Con una inteligencia lógico-matemática predominante, las personas tienen facilidad para resolver problemas abstractos, hacer cálculos y establecer relaciones cuantitativas.

Cuando tienen que pagar la cena entre varios ¿siempre hay alguien que calcula la cuenta muy deprisa? Muy probablemente su inteligencia lógico-matemática esté más desarrollada.

Para potenciar esta inteligencia puedes:

* Hacer sudokus o jugar a juegos del estilo de Cifras y Letras.

* Hacer las cuentas de la vida cotidiana de cabeza, sin tener que usar la calculadora.

3. Inteligencia espacial

Las personas con una inteligencia espacial muy desarrollada tienen una muy buena orientación y suelen entender sin problemas los planos o las instrucciones.

A menudo, perciben detalles visuales del entorno que al resto pasan desapercibidos, sobre todo en cuanto a la estructura de los edificios o su distribución en el entorno.

Para potenciar esta inteligencia puedes hacer rutas en lugares desconocidos tratando de orientarte con mapas o jugar con puzzles o maquetas.

4. Inteligencia musical

Son personas que suelen tener una melodía constantemente en la cabeza (y que a menudo la siguen acompañando con los dedos). Les resulta muy fácil interiorizar canciones y replicarlas. Se manifiesta sobre todo por la habilidad y disposición para tocar algún instrumento.

Para potenciar esta inteligencia puedes:

* Escuchar música; cuanta más y más variada, mejor.

* Aprender a tocar algún instrumento.

5. Inteligencia corporal cinestésica

Se podría decir que esta inteligencia es lo contrario de la torpeza. Las personas que la poseen especialmente desarrollada tienen una consciencia interior de sus cuerpos muy precisa, de manera que tienen una buena coordinación y se mueven con mucha fluidez.

Es la que se observa, por ejemplo, en los bailarines y en algunos tipos de deporte como la gimnasia rítmica.

Para potenciar esta inteligencia puedes:

* Bailar, especialmente si estás aprendiendo algún tipo de baile que te ayude a practicar la coordinación y mover las partes de tu cuerpo por separado.

* Practicar yoga.

6. Inteligencia intrapersonal

Es el tipo de inteligencia de quienes están muy conectados con su yo interior, son muy conscientes de sus emociones, pensamientos y motivaciones, de sus flaquezas y virtudes, y eso les permite comprenderse y trabajar su vida emocional, así como tomar decisiones o proponerse objetivos adecuados a su personalidad. Para potenciar esta inteligencia puedes:

* Reflexionar a través de la escritura de diarios.

* Practicar técnicas de meditación.

* Leer sobre psicología y la mente humana.

7. Inteligencia interpersonal

Estas personas tienen muy potenciada la capacidad de comprender a los demás, sus emociones, necesidades, intenciones, etc. Son personas que captan fácilmente a los demás en los entornos sociales, con lo que se les presenta muy bien relacionarse e incluso tomar un rol como ejercer de líder. Para potenciar esta inteligencia puedes:

* Realizar actividades de grupo, especialmente si se fomenta la cooperación: deportes, voluntariados, grupos de estudio, solidaridad a través de fundaciones, etc.

* Practicar la escucha activa.

8. Inteligencia naturalista

Esta es la inteligencia que caracteriza a las personas que tienen habilidad para entender su entorno natural; diferenciar plantas, animales y reconocer patrones, ser capaz de hacer categorías con las especies. Esto se ve, además de los biólogos, en las personas a las que les gusta trabajar con las huertas o la jardinería. Para potenciar esta inteligencia puedes:

* Cultivar tu propia huerta (puede ser una huerta urbana).

* Salir al campo con una guía sobre la flora y la fauna.

En definitiva, no existen las personas inteligentes, sino personas con unos tipos u otros de inteligencia más desarrollados.

Es bueno saber que podemos potenciarlo y que nos sirva de herramienta, pero también es importante cuidar todas las facetas de este maravilloso regalo que es la mente humana. Cada uno de nosotros venimos al mundo con una predisposición mayor por una u otra inteligencia, pero lo cierto es que todas son útiles y se pueden desarrollar.

Relación entre los trastornos de ansiedad y la alta inteligencia

Quien trabaje en el ámbito de la enseñanza lo verá muy a menudo. Hay estudiantes brillantes que se caracterizan por un equilibrio y una tranquilidad más que destacable. Otros, en cambio, se frustran con rapidez ante cualquier cambio, se anticipan a lo negativo y caen en estado de estrés muy desgastante, hasta el punto de reducir su rendimiento académico.

Tscahi Ein-Dor y Orgad Tal, dos neuropsicólogos de la Universidad de de Lakehead en Canadá, realizaron diversos experimentos en varios centros de secundaria y facultades con el objetivo de estudiar estos comportamientos que al fin y al cabo terminan obstaculizando el éxito personal y profesional de un buen número de estudiantes. Así, y tras incluir en esos estudios la prueba de la resonancia magnética, fue precisamente esto último lo que evidenció algo tan llamativo como inesperado.

La sustancia blanca y la alta inteligencia

Los trastornos de ansiedad y la alta inteligencia se podrían explicar por una pequeña anomalía cerebral en la sustancia blanca. Recordemos que esta estructura, formada en su mayoría por axones mielinizados, está relacionada con la transmisión de la información, determina nuestra inteligencia y la agilidad de los procesos cognitivos. A su vez, también se involucra con el tema emocional.

Una parte de los científicos neuropsicólogos opinan que a medida que se desarrollaba

la inteligencia en el ser humano también lo hizo la ansiedad; uno se pregunta por qué razón y tiene un fin muy concreto: anticipar los peligros, para que esa capacidad de análisis y procesamiento de

la información nos sirviera para mejorar nuestra supervivencia al anticipar riesgos y amenazas. Obviamente, en el momento en que la ansiedad alcanza cuotas demasiado elevadas, la inteligencia pierde su potencial porque la persona se siente, literalmente, paralizada.

Características de las personas con alta inteligencia y trastornos de ansiedad

Esa pequeña anomalía o variación en la sustancia blanca cerebral no determinaría al 100% que esa persona con altas capacidades, desarrolle en algún momento un trastorno de ansiedad. Hay un riesgo mayor, una susceptibilidad más evidente a no poder controlar las emociones y las situaciones de estrés. Todos esos procesos se evidenciarían, por término medio, en las siguientes características:

* Inteligencia centinela: capacidad para anticipar amenazas o peligros que los demás no perciben (algo que en ciertos contextos puede ser beneficioso).

* Hipersensibilidad. Los trastornos de ansiedad y la alta inteligencia se perciben sobre todo en esa baja tolerancia a los contextos con mucha gente, con gran número de estímulos que terminan por producir agotamiento mental.

* Contagio emocional. Otra característica habitual de las personas muy inteligentes es que además, evidencian una baja “ecpatía” (Lo contrario de la empatía es la ecpatìa, definida como un proceso mental voluntario de exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por otro. Se discute el desarrollo de la capacidad ecpática y su aplicación en el manejo de la identificación proyectiva); es decir, son muy sensibles a las emociones de los demás, pero no saben filtrarlas, manejarlas, separarlas de su realidad. Ello les aboca a sufrir continuos “contagios emocionales”, con el cansancio y bloqueo que ello conlleva.

* Derrochadores subconscientes. Este curioso término que nos puede parecer algo extraño, pone en evidencia un hecho que nos sonará bastante. Las personas con un elevado CI piensan demasiado.

Derrochan un exceso de energía mental y emocional en cuestiones intrascendentes que en gran parte de los casos, no les lleva a ningún sitio.

El mundo está lleno de posibilidades y no pueden ignorar ninguna. Los trastornos de ansiedad y la alta inteligencia se evidencian también en esa incapacidad para establecer límites, para dejar a un lado unas opciones y elegir otras. El mundo, para ellos, está lleno de infinitas opciones, variables y condiciones y son incapaces de descartar alguna.

Llegamos a este punto, y la pregunta es casi inevitable. ¿Cómo lidiar con ello? ¿Cómo manejar un cerebro hiperactivo incapaz de poner filtros a una realidad demasiado compleja, llena de datos, emociones y estímulos? Bien, por curioso que nos parezca, la respuesta no es esa. La clave está en usar la ansiedad a nuestro favor, manejarla con efectividad sabiendo usar todo su potencial. Porque, si evolutivamente la alta inteligencia y la ansiedad van de la mano por un fin, orientémonos por tanto de cara a ese mismo fin. Aprendamos a usar esa activación para intuir lo que otros no ven, para anticipar riesgos, eventos y probabilidades.

Pero hagámoslo con equilibrio, sabiendo poner filtros, caminos ordenados donde pueda fluir ordenadamente toda esa energía mental. Todo esfuerzo valdrá la pena.

Síntomas iniciales de la ansiedad

Muchas veces los síntomas iniciales de la ansiedad pasan desapercibidos porque son sutiles e incluso, para el lego, puede parecer que no tienen nada que ver con este mal. Las neurociencias han detectado que esas señales aparecen tempranamente y constituyen una voz de alerta para entender qué pasa.

Una vez la ansiedad se ha instalado, los sentimientos que pueden predominar son la incertidumbre,

el temor difuso y una especie de abismo interior. En la ansiedad confluyen síntomas físicos, neuropsicológicos, cognitivos y emocionales. De ahí que sea una condición compleja, de la que no se sale fácilmente.

Como ocurre con todos estos problemas, cuanto más rápidamente se detecte, antes se podrá intervenir y mayores serán las posibilidades de superarlo. Por eso, es importante estar atentos a los síntomas iniciales de la ansiedad.

Estos son 5 de ellos.

“Las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos, causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física”. Sigmund Freud.

1. Pies fríos

La temperatura de los pies puede ser una pista de nuestro estado emocional. Uno de los síntomas iniciales de la ansiedad puede ser tener los pies fríos, de manera recurrente y sin una razón fisiológica que lo explique en un análisis superficial. ¿Por qué se considera que puede ser el correlato de un estado ansioso?

Ocurre que cuando un ser humano se siente amenazado, el flujo sanguíneo se aumenta hacia los órganos que están en el torso. Básicamente, hacia el corazón y el sistema digestivo.

Es una forma de reaccionar ante el peligro. Cuando esto ocurre, las extremidades, especialmente los pies, se irrigan menos. Por eso, la temperatura baja.

2. Bostezos repetidos

Otro de los síntomas iniciales de la ansiedad es bostezar con mayor frecuencia de lo normal.

Hay un estudio de la Bournemouth University (Inglaterra) que así lo corrobora. Según esa investigación, las personas bajo estados de ansiedad, miedo o pánico, tienden a bostezar con mayor frecuencia. El estudio reveló que hay una relación directa entre el número de bostezos y la producción de cortisol, la hormona del estrés. A más bostezos, mayor cantidad de cortisol.

Esto se debe a que el cortisol aumenta la temperatura corporal. El bostezo, por su parte, contribuye a bajar la temperatura.

3. Niebla mental

Se llama niebla mental a una condición que dificulta la concentración. Se experimenta como cierta sensación de irrealidad.

La persona que la sufre siente que no logra conectar con el momento presente y el pensamiento no consigue formarse con facilidad.

Esa niebla mental también se llama “fibroniebla” y puede ser uno de los síntomas iniciales de la ansiedad. Hay tantas ideas en la mente, que se forma una especie de velo en tu pensamiento. Por eso es tan difícil enfocar la atención.

4. Pesadillas recurrentes

Todos hemos tenido una pesadilla. Este fenómeno, asociado al sueño, puede estar relacionado con situaciones que hemos vivido, que nos han impresionado profundamente y que no hemos terminado de digerir. Sin embargo, cuando esto se vuelve recurrente, quizás sea una manifestación de ansiedad latente.

Los sueños, y en especial las pesadillas, pueden ser una manifestación de nuestro inconsciente. Quizás hablen de situaciones que no tenemos en nuestra conciencia, pero que están gravitando sobre nuestra vida. Así, las pesadillas pueden ser una señal inequívoca de ansiedad incipiente.

5. Sabor metálico en la boca

En la Universidad de Bristol (Reino Unido) se realizó un estudio sobre la ansiedad. Se descubrió que las personas ansiosas tienden a tener una percepción agudizada de los sabores salados y amargos. Así mismo, se ha establecido que uno de los síntomas iniciales de la ansiedad es un molesto sabor metálico en la boca.

Esto ocurre porque la ansiedad es una emoción potencialmente fuerte que en algunas personas estimula la proliferación de bacterias bucales.

Esto, a su vez, conduce al sangrado de las encías. Sin embargo, este puede ser muy leve y por eso muchas veces no se aprecia a simple vista. Lo que sí se siente es el sabor metálico de la sangre en la boca.