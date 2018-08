Diego atacó a Tévez y lo calificó de "macrista"

Fotos OTROS TIEMPOS. Maradona y Tévez, juntos y felices en la Bombonera.

18/08/2018 -

Diego Armando Maradona tiene una profunda admiración por Carlos Tévez, pero parece que ahora está enojado con el delantero de Boca Juniors al que definió de "macrista".

"Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el jugador del pueblo. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora. No hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque si no... En cuanto a lo deportivo, debe ponerse bien físicamente, para saltar del banco y rematar los partidos con su experiencia. Es un gran jugador para aprovechar después de que los titulares hayan cansado a los rivales. Con la experiencia que tiene, cuando él se mete entre los centrales no falla nunca", expresó Diego cuando opinó sobre la decisión de Guillermo de relegarlo al banco de suplentes.