Lampe: "Sueño con jugar en La Bombonera y hacer historia en Boca"

Fotos Carlos Lampe.

Hoy 18:27 -

En las últimas horas, Carlos Lampe se sumará a Boca en las próximas horas y competirá con Agustín Rossi por el arco “xeneize” durante lo que resta de la Copa Libertadores. “Sueño con jugar en La Bombonera”, expresó el golero, hincha confeso del equipo de La Ribera.

Te recomendamos: "Franco Armani: "Me han pedido fotos los hinchas de Boca""

“Ojalá pueda consagrarme en un arco tan importante como el de Boca y, si me toca, tengo que demostrar por qué me trajeron y que mi estadía no sea por tres meses sino por mucho tiempo”, manifestó Lampe.

Asimismo, el arquero de la Selección de Bolivia aseguró que Rossi “es un gran arquero que salió bicampeón” y que si le toca estar en el banco apoyará al que le toque ser titular.

Sobre el entrenador del “Xeneize”, declaró: “Hablé con él, obviamente Guillermo es un referente de la institución como Román, Palermo, Córdoba y Abbondanzieri. Uno sueña con hacer historia en el club como ellos”.

El arquero llega a préstamo desde Huachipato de Chile y decidió no asistir a la convocatoria de su selección para sumar minutos de entrenamiento entre los jugadores de Boca.