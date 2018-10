Gago habló de su futuro: "No tengo pensado retirarme"

Hoy 20:02 -

En una reciente entrevista, Fernando Gago habló sobre la situación que le toca vivir en Boca, donde es suplente, sus lesiones y su futuro en la institución.

A continuación, sus frases más destacadas:

- "Estoy bien, termino bien los partidos. El partido con Racing lo terminé bien. No soy de guiarme por los valores del gps, pero me dieron bien. Me dieron mejor que lo que esperaba".

- "Físicamente me siento bien. Está en la decisión del DT, quien está apelando a la rotación".

- "Antes corría a 60 km/h por decirlo de una manera y ahora a diez, pero la experiencia te da posicionamiento. El correr no te hace jugar mejor y no siento igual que me cueste retroceder".

- "Entrar en el segundo tiempo, a lo largo de mi carrera, no me ha tocado. No estoy acostumbrado".

- "No soy un jugador desequilibrante para entrar en ritmo de partido rápido. Es una decisión del DT".

- "Por comodidad, es mejor entrar en ritmo de juego desde el minuto inicial que con el partido en juego y con intensidad. Tardás en acomodarte al ritmo del partido y compañeros. Es lógico".

- "Si algo aprendí de lo que pasé, es el día a día. No puedo pensar que va a pasar en diciembre. Voy al día a día, ver cómo estoy".

- "Trato de entrenar en doble turno para estar mejor de la rodilla. No es que tenga pensado retirarme".

- "Tengo contrato hasta 2020. Tengo ganas de seguir jugando".