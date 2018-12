D'Alessandro: "Boca dice que no puede cumplir con la seguridad"

Notas Relacionadas

Hoy 18:20 -

Boca no abrirá las puertas de La Bombonera en el “Día del Hincha de Boca” y por lo tanto se suspendieron los festejos. Si bien se responsabilizó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por este hecho, las autoridades hicieron su descargo.

“A Boca le pedimos requisitos básicos de seguridad y el club fue el que no cumplió. Nosotros no impedimos la apertura de la Bombonera. Boca manifiesta que no puede cumplir con los requisitos y por eso no abre el estadio“, expresó Marcelo D'Alessandro, secretario del ministerio de Seguridad.

Y cerró: “El año pasado Boca acató los mismos requisitos que ahora dice no poder cumplir. Les pedimos que los que tengan derecho admisión no ingresen al estadio y que no superen la cantidad de público permitido”.