Monchi: “Banega está contento en el Sevilla”

07/06/2019 - 00:58 Mundo Boca

Ever Banega es uno de los jugadores que más está sonando para ser refuerzo de Boca. En los últimos días, el Sevilla ha anunciado a Julen Lopetegui como nuevo entrenador y, según Monchi (director deportivo del club), el ex DT de la Selección de España ha dicho que Banega es un jugador que le gusta.

“Está contento con la posibilidad de ser entrenado por Lopetegui, no veo ningún cambio a corto plazo. Pero hace dos años nadie pensaba que Cristiano no terminaría sus días en el Real Madrid. Intuyo que Ever está contento en el Sevilla”, dijo Monchi.