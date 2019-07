14/07/2019 - 01:05 Mundo Boca

Carlos Tévez siempre fue frontal. Muchas veces dice lo que siente y piensa y sus palabras pueden causar un revuelo en el ambiente futbolístico. El “Apache” es palabra autorizada para hablar de Boca Juniors y cuando tiene que opinar sobre un determinado tema, lo hace con todo lo que ello representa.

“Hoy ponerse la camiseta de Boca es un fuego”, dijo en el Show de Boca, y por ese motivo resaltó el valor de los que se quedaron después de haber perdido la final de la Libertadores: “Es muy difícil después de perder una final querer volver a intentarlo. Lo más fácil era borrarse”.

Y agregó: “Después de que se fue Guillermo, ¿cuántos técnicos fue a buscar el presidente? ¿Cuatro, cinco? Cuatro o cinco le dijeron que no. Estamos buscando jugadores en este momento... Antes nos moríamos por jugar en Boca. Antes era un llamado, que por favor me llamaran de Boca para jugar en Boca. Hoy no. Hoy no quieren venir los jugadores. Hoy se escapan para jugar en Boca (sic). Hay muchos jugadores que los están llamando y dicen ‘no, no voy’ por el país, por eso, por lo otro, por otra cosa... Y no, a mí damela”.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando a Tévez le recordaron que él volvió a Boca después de una final, el ídolo Xeneize expresó: “Sí, está bien, pero poné otro ejemplo si querés, poné el que vos quieras. Estoy hablando en general, de cómo han cambiado todas las cosas. Entonces digo... pucha. Por eso es que me salió decírtelo, porque yo primero soy hincha y después jugador, y sé lo que siente la gente de Boca y en este momento es muy importante no borrarse”.l