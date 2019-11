Riquelme: “Si hay unidad, puedo pensar en ser candidato a presidente de Boca"

07/11/2019 - 15:08 Mundo Boca

“Me tienen cansado con eso de ‘sos oficialista’ o ‘sos opositor’. ¡Yo soy de Boca! Amamos a nuestro club. Tenemos que estar todos juntos”. Juan Román Riquelme comenzó a jugar su rol en las elecciones que el 8 de diciembre decidirán al nuevo presidente del Xeneize. Lejos de esquivar los cargos, abrió la puerta para encabezar una lista única: “Si hay unión yo puedo pensar en ser presidente; en ser lo que sea”.

“Yo soy de Boca. Somos muchos los bosteros. Tenemos que demostrar que somos hinchas de Boca. Tenemos que intentar lo mejor para nuestro club. Es momento que dejen de pelearse por el poder, que dejen los egos, las diferencias, los intereses. Tenemos que estar todos juntos. Si queremos a nuestro club de verdad, tenemos que estar todos juntos”, puntualizó en una entrevista con el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports.

Juan Román y su inconfundible saludo las veces que marcaba goles para el Xeneize.

“Yo escucho cuando hablan por la televisión o la radio cada uno de ellos; los que se están por postular. Me pone contento que digan que quieren estar conmigo. Pero yo no soy el caballito de batalla de ninguno, no soy el as bajo la manga de ninguno”, advirtió. “Si me llaman voy a atender a todos como hago siempre y después pienso mucho. Pero es momento que estemos todos juntos”, comentó.

“Hace unos meses atrás daban por hecho que acompañaba a Beraldi. Cuando se perdió la semifinal contra River, decían que ya estaba cerca de Ameal. Y la semana pasada se dijo otra cosa. No pasa nada. Estoy siendo sincero y pasando el deseo que yo tengo. Yo amo a mi club”, dejó en claro sobre los distintos rumores que circularon en torno a su figura.

“Me molesta cuando veo que se están peleando por el poder. Es mi club y yo voy a pagar la cuota todos los meses porque me gusta que mi hijo sea bostero, que vaya a la cancha cada semana, que se enoje cuando pierde. Es hincha de Boca, lo que yo quería. No escuché nunca a los padres diciendo vos sos hincha del oficialismo, vos sos hincha de la oposición, vos sos hincha de la verdadera oposición”, señaló.

Riquelme, en su paso por la Selección Argentina, junto a otra figura del fútbol, Lionel Messi.

El pasado 5 de noviembre se abrió la postulación de listas que se cerrará el próximo 20 de noviembre con las caras de Christian Gribaudo, Jorge Ameal y José Beraldi como grandes figuras de la contienda. Se rumoreó que Riquelme podría ser parte de algún espacio, pero decidió informar públicamente que no apoyará a ninguno de ellos. Sin embargo, cuando le preguntaron por la chance de ser integrante de alguna lista de unidad abrió la puerta: “Siempre voy a estar a disposición de mi club. Hay que ayudar a nuestro club, todos tenemos que estar juntos”.

“Cuento una cosa. Hablé con mi hijo Agustín. Él tiene la ilusión con el club y pregunta qué voy a hacer. Le dije que cuando era chiquito mi viejo me dijo que tenía que ser de Boca y me regaló la camiseta de Boca. Le dije lo mismo a Agustín. No conozco a ningún club que se llame Club Atlético Oficialista o Club Atlético Oposición. Yo soy de Boca. Somos muchos los bosteros y tenemos que demostrar que queremos lo mejor para el club. Es momento que dejen de pelearse por el poder. El que va a la tribuna es hincha de Boca. Todos dicen que el club está por encima de todos, hay que demostrarlo. Hay que estar todos juntos si queremos al club de verdad. El hincha verdadero es hincha del equipo, no de la política", argumentó.