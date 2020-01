Guillermo "Pol" Fernández se transformó en nuevo refuerzo de Boca

10/01/2020 - 01:51 Mundo Boca

El mediocampista Guillermo ‘Pol’ Fernández, postergado en el Cruz Azul mexicano, será la primera incorporación de Boca Juniors en la gestión de Juan Román Riquelme como responsable del Departamento de Fútbol.

El santafesino, de 28 años, recibió el llamado del propio Riquelme y ‘arregló todo económicamente’ para retornar al club en el que debutó en Primera División, confiaron a Télam allegados al futbolista.

Boca acordará con la institución mexicana un préstamo por un año con una opción de compra todavía a definir y lo que aún resta por tratar es si la cesión tendrá o no cargo para el club argentino.

Fernández llegó al Cruz Azul a mediados del año pasado y tuvo poca participación, ya que fue titular en apenas cuatro de los 15 partidos en los que participó entre Liga MX, Supercopa MX y Liga Cup.

‘Pol’ Fernández debutó en Boca en la temporada 2012- 2013, luego pasó a préstamo a Rosario Central, donde fue dirigido por Miguel Ángel Russo y en 2014 retornó al ‘Xeneize’, donde ahora cumplirá su tercer ciclo.

Posteriormente actuó en Atlético de Rafaela (2014-15), Godoy Cruz de Mendoza (2015-18) y Racing Club (2018 -19), con el que se consagró campeón de la Superliga.

‘En Boca no me trataron bien. Nunca hablé con Bianchi, solo el primer día cuando llegó y me dijo que tenía que empezar a entrenarme con la Reserva. Yo pensaba en volver al plantel profesional, pero no fue así, me entrené con la Reserva, después ya no me dejaron entrenar más y me tuve que ir’, reveló hace unos meses, consultado por aquella traumática salida de Boca a Atlético de Rafaela en 2014, que posteriormente derivó en una venta al club en el cual volvería a tomar vuelo, Godoy Cruz de Mendoza. Ese feo recuerdo, y la lógica sed de revancha, es lo que hoy lo trae de vuelta. Eso y que la propuesta le haya llegado de la boca de Riquelme. ‘Román siempre estuvo pendiente de mi. Hasta el día de hoy estoy súper agradecido. Fue lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Me alivió, me dijo que si necesitaba algo él estaba a disposición, que él me podía ayudar’, aseguró “Pol” un tiempo atrás.