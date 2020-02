Russo: “Hay cosas buenas, pero podemos estar mejor”

09/02/2020 - 04:20 Mundo Boca

Boca ganó bien anoche y es uno de los punteros de la Superliga Argentina. El entrenador “xeneize”, Miguel Ángel Russo, se mostró contento por alcanzar a River, al menos momentáneamente, en lo más alto del campeonato, tras ganarle como local a Atlético Tucumán. De todas formas, admitió que su equipo mostró esta noche cosas que no fueron buenas.

“Fue un triunfo trabajado. Por momentos perdimos la pelota, pero estoy contento porque mostramos cosas positivas”, afirmó el técnico “xeneize”, mientras caminaba hacia el vestuario local.

En declaraciones a Fox Sports, Russo agregó: “Hay cosas buenas y otras no, podemos estar mejor. Agradezco el apoyo que estamos teniendo. La gente de Boca fue impresionante”, remarcó anoche el entrenador.

Por su parte, Franco Soldano, autor del primer gol y uno de los mejores de la noche, aseguró: “Fue un partido duro, que teníamos que sacar adelante, por suerte, llegamos a la punta. Somos un equipo con una idea nueva, que dan confianza para afianzar. Es un envión de confianza el aplauso de la gente, sigo trabajando en silencio para ayudar al equipo”.

A su vez, el delantero sunchalense afirmó: “Con Tévez somos la primera línea de presión. Debemos ser apoyo de los volantes, que son rápidos y desequilibrantes. Como todo delantero, hay que finalizar las jugadas que queden. Me siento mejor, hubo muchos factores cuando llegué, no habia hecho pretemporada, a los 5 partidos todo de golpe me tocó jugar y quizá me jugó en contra. Ahora con pretemporada y conociendo a mis compañeros, todo está mejor. El gol da tranquilidad, sacarse esa mochila que tanto se habló, es reafirmar el trabajo que vengo haciendo”, cerró.