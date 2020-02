El presidente Jorge Amor Ameal salió al cruce de un tema que generó dudas y sospechas antes del partido

09/02/2020 - 04:25 Mundo Boca

Antes del partido frente a los tucumanos, el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, salió a aclarar un tema que había generado cierta incertidumbre y que provocó, además, malestar en la dirigencia del Xeneize.

¿Cuál era la cuestión? El allanamiento que hizo la Justicia el pasado viernes en la Bombonera a raíz de los incidentes en la pileta del club por parte de socios y algunos vecinos.

“Vinieron con la idea de suspender el partido, pero hicimos todo y se juega. Hubo riesgo de suspensión, pero se juega”, aclaró Amor Ameal cuando fue consultado sobre las versiones que daban cuenta de una posible suspensión del cotejo de anoche ante Atlético Tucumán.

Respecto al accionar judicial, Ameal agregó: “Se crea un clima enrarecido que nosotros no entendemos, queremos un club en paz, no judicializado como hoy en día. Estoy preocupado. No quiero pensar en cosas raras. Sacamos a gente de la seguridad y quizás a alguien no le caiga bien”.

En diálogo con Radio Mitre, el mandamás del Xeneize le apuntó a Juan Bautista Mahiques, fiscal a cargo de la investigación: “Nos llamó mucho la atención su actitud. Le digo que busque donde tiene que buscar. En ocho años nunca pasó nada en Boca y ahora sí, es raro”.

Sobre los incidentes en el club del pasado martes, manifestó: “Fue una pelea de socios con vecinos del barrio que venían a la pileta. No hubo barras. Ya armamos un sumario, a partir de la fecha no entra ninguna persona que no esté acompañada por un socio”.