“No me gustó que Cardona diga que quiere irse a Boca”

15/05/2020 - 02:09 Mundo Boca

El entrenador argentino de Xolos de México, Gustavo Quinteros, ayer jueves contra el volante colombiano Edwin Cardona por ofrecerse a Boca Juniors, donde tuvo un paso de una temporada en el 2017 y 2018.

‘Lo respeto, pero no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca, quiero jugadores comprometidos con mi equipo’, apuntó el director técnico en un Instagram Live con el periodista César Luis Merlo.

Respuesta

La respuesta de Quinteros se dio luego de la expresión de Cardona ante los medios: ‘Para mí sería de mucha alegría que quisieran volver a contar conmigo o que me tengan en carpeta para volver. Sería un lindo desafío. Si me llaman y si fuera por mí, mañana mismo me iría, pero eso no depende de uno. La verdad haría todo lo posible para ir a Boca’.

Cardona jugó seis encuentros con Xolos de Tijuana, cuatro por la liga mexicana y dos por la Copa de México, y no marcó goles.

Además, el ex DT de Ecuador reconoció que el colombiano Sebastián Villa, acusado recientemente por violencia de género, estuvo ‘cerca’ del equipo mexicano.

‘Villa estuvo cerca de venir en enero, había hablado con él, pero cuando llegó Russo, lo tuvo en cuenta’, concluyó Quinteros. l