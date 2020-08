Exequiel Zeballos se sigue entrenando con la Primera

28/08/2020 - 23:40 Mundo Boca

Una pretemporada atípica sigue para Boca Juniors y un santiagueño forma parte de la plantilla principal. Exequiel Zeballos sigue con los entrenamientos bajo el sistema de burbuja sanitaria que lleva adelante el plantel de Russo, en medio de la pandemia del coronavirus. El delantero oriundo de La Banda realizó ayer por la mañana una de las rutinas, junto al grupo de los delanteros.

Si Miguel Angel Russo no puede contar con todo el plantel completo en la burbuja en la que se refugió el CT y los jugadores para hacer las dos semanas más intensas de trabajo es porque por un lado Boca tuvo tres casos positivos de coronavirus y en segundo lugar porque hubo dos jugadores que regresaron desde el exterior, motivo por el que según los protocolos tienen que cumplir de manera obligatoria los 14 días de aislamiento antes de entrar en contacto con otras personas.

Sin embargo, en las próximas horas el entrenador podría abrirles las puertas de la concentración a algunos de ellos.

Iván Marcone, Agustín Almendra y Agustín Lastra volvieron a someterse a nuevos estudios este viernes y en caso de ser negativo el resultado de los hisopados, hoy se sumarían a las prácticas en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza y por supuesto a la burbuja en el hotel Howard Johnson. Mientras que Gonzalo Maroni, quien volvió de su préstamo en la Sampdoria de Italia, cumplirá este lunes con las dos semanas de confinamiento y también se incorporará a los trabajos.

Edwin Cardona

No ocurre lo mismo con Edwin Cardona, ya que más allá de que en las últimas horas trascendió la posibilidad de que el colombiano que se convirtió en el segundo refuerzo de Russo se pueda sumar en las próximas horas debido a que el hisopado le dio resultados negativos, esto no será así. De hecho, en Boca están consultando si es viable si con los estudios que ya se hizo alcanza para que pueda sumarse antes. Pero no: el mediocampista de 27 años, quien se entrena por Zoom y lleva la cuarentena en un hotel céntrico junto a sus tres hijos, tendrá que cumplir con los 14 días de aislamiento sí o sí y podría sumarse el martes 8/9.l