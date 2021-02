Miguel Russo perfila el equipo titular para mañana

20/02/2021 - 00:34 Mundo Boca

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, dispondrá la vuelta de Jorman Campuzano en el mediocampo en lugar del juvenil Alan Varela y tiene una duda en la posición de Nicolás Capaldo, para jugar ante Newell’s mañana en Rosario.

Campuzano, quien no estaba en su mejor forma física, no jugó en la primera fecha, en el empate como local (2 a 2) ante Gimnasia y Esgrima La Plata, pero esta semana practicó en forma normal y será la única variante del actual bicampeón del fútbol argentino.

Capaldo podría jugar como lateral derecho, en la posición de Leonardo Jara, variante que probó el entrenador en la práctica de anteayer. Si la variante no lo convence, Russo decidirá que el volante acompañe a Campuzano y de esta forma saldría del equipo el juvenil Alan Varela.

Así, el posible once para jugar mañana en Rosario sería con Esteban Andrada; Capaldo o Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastián Villa, Campuzano, Capaldo o Alan Varela y Edwin Cardona; Carlos Tévez y Mauro Zárate.

En la práctica de ayer, el técnico paró el mismo equipo que empató ante Gimnasia el domingo pasado y luego hizo ingresar a Campuzano por Jara.

Cabe recordar que Russo generalmente mezcla titulares y suplentes en los entrenamientos diarios. Sin embargo, esta semana paró en dos prácticas seguidas en el mismo equipo a la mayoría de los que pueden estar el fin de semana.

En la ofensiva, más allá de que se especuló con la variante del ingreso de Eduardo Salvio, a quien probó como acompañante de Tévez en dos momentos de los entrenamientos, el DT volvería a intentar con el exVélez como acompañante del capitán de Boca.

La “Lepra” rosarina no contará con tres jugadores clave ante Boca

La “Lepra” rosarina no contará con tres jugadores clave ante Boca

El arranque para Newell’s Old Boys en la Copa de la Liga Profesional no fue de lo mejor y ahora todos los jugadores piensan en la recuperación ante Boca. Pero hay un dato que no es menor. La “Lepra” rosarina no tendrá mañana a tres jugadores que son considerados clave por el entrenador Frank Kudelka.

Se trata de volante Pablo Pérez (expulsado ante Vélez), Franco Escobar (fue operado de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie) y Santiago Gentiletti (también fue intervenido quirúrgicamente de una sinovitis en su rodilla izquierda).