Sin Campuzano para recibir a Atlético Tucumán el sábado

13/04/2021 - 00:21 Mundo Boca

Jorman Campuzano será baja de Boca para el partido del próximo sábado ante Atlético Tucumán en la Bombonera y el entrenador Miguel Russo tendrá que buscar en el banco a su reemplazante.

El mediocampista colombiano llegó al límite de las cinco tarjetas amarillas ante Unión de Santa Fe por lo que deberá purgar una fecha de suspensión ante el “Decano”.

Aunque Campuzano no se encuentra en el nivel futbolístoco que supo mostrar en la primera etapa de este ciclo de Russo, no deja de ser una pieza fundamental para el entrenador, ya que las variantes que tiene en esa posición son juveniles que aún no han desarrollado su potencial.

La primera alternativa que manejará el DT para reemplazarlo será la inclusión de Alan Varela. Sí, el volante de 19 años, oriundo de Isidro Casanova, es la opción más factible ya que son jugadores de características parecidas.