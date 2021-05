Jorge Bermúdez y el trabajo en las inferiores: “Lo de Zeballos y Vázquez es una realidad”

08/05/2021 - 00:29 Mundo Boca

Jorge “Patrón” Bermúdez es uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors y que viene trabajando a la par de Juan Román Riquelme para tratar siempre de estar a la altura de las circunstancias. En una entrevista por TNT Sports Continental, Bermúdez destacó fundamentalmente la renovación generacional en el plantel de Miguel Ángel Russo y del proyecto que tiene el club de apostar por los juveniles de cara al futuro.

“Un partido antes de terminar el torneo ya estamos clasificados. Y hubo un relevo generacional, con la credibilidad que el cuerpo técnico les dan a los jóvenes que llegan de Inferiores. Uno habla de Vega, Montes. Esperen unos días y los van a conocer. Vamos a seguir apostando al los juveniles. Lo de Zeballos y Vázquez es una realidad. Hay que darles un respaldo”, afirmó el ex defensor del Xeneize cuando habló sobre el presente de las inferiores.

“Hay un jugador de 16 años, de apellido Barco, que es un monstruo. Hay que darles los tiempos justos. No se puede atropellar la realidad para que jueguen antes. Renzo Giampaoli juega de zaguero y no tuvo espacio, pero tiene calidad. El acompañamiento es seguir de cerca el desarrollo de ese jugador. Nos pone felices que los pibes se instalen en Primera. Hay que saber que no todos los partidos tienen que ser perfectos, pero a medida que pase el tiempo serán una realidad”, agregó.

El “Patrón” dio más detalles de lo que se viene haciendo con las categorías menores y resaltó el diálogo que se mantiene con los respectivos entrenadores.

“Todos los días hablamos con los cuerpos técnicos de los juveniles en Ezeiza, con todas las categorías formativas. Hay chicos que venimos siguiendo con nombre propio y hay relevamiento partido tras partido. Medina es menor, pero juega como un viejo. Esos espacios hay que conocerlos personalmente. Los entrenadores tienen contacto día a día con ellos. Por eso es importante creer en el trabajo de gente capacitada”, apuntó.

Sobre la situación de Esteban Andrada, todavía en Guayaquil, explicó: “Boca no escatimó esfuerzos para traerlo. Los Estados tienen leyes; Conmebol, una estructura. Estamos entre la espada y la pared en muchas ocasiones. Esperemos que siga jugando, pero estamos en una situación que no podemos controlar (...) Es una determinación legal del Gobierno argentino”.