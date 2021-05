Pergolini atacó con todo contra Conmebol y Gallardo

14/05/2021 - 00:41 Mundo Boca

Mario Pergolini, el ex vicepresidente primero de Boca Juniors, no anduvo con vueltas y disparó contra la Conmebol y el entrenador de River, Marcelo Gallardo.

“Cuando estaba como dirigente en Boca yo hice un comentario en donde dije que en la Conmebol son todos daltónicos porque siempre el VAR beneficiaba al de rojo y blanco. Por esto, Boca fue multado con 30 mil dólares, se los descontaron de los premios”, arrancó Pergolini cuando contó lo sucedido e inmediatamente mostró en su programa de radio Maldición va a ser un día Hermoso, su ciclo, las dramáticas imágenes en las afueras del estadio donde River finalmente terminó jugando ante Junior.

¿Cuánto habría que cobrarle a la Conmebol por poner en riesgo a todos? Ya no hablo de lo moral, de que la gente la está pasando mal, de que la región está en un momento crítico. Estos tipos siguen jugando a la pelota pensando que el fútbol trae felicidad al pueblo. No, no le trae felicidad al pueblo”, continuó relatando. Y agregó: “No sé qué les pasa, lo deben estar haciendo por dinero, son peseteros. Quieren jugar la Copa América en un Continente que está violento, no querrán perder los acuerdos comerciales”.

Cuando vió las imágenes de Gallardo que se cubrió la cara por los efectos de los gases lacrimógeno, el conductor de radio expresó: “Ver llorar a Gallardo no me dice nada. Gallardo siempre llora. No me dice nada. O llora o va al escritorio”, dijo, en un tono chistoso, pero chicaneando al mismo tiempo. Al toque, y mientras repasaban el gol del empate de River en el tiempo de descuento, le preguntó a uno de sus compañeros, “¿Ustedes siempre hacen trampa así, no?”.