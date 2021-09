VIDEO | Con gol de Orsini, Boca derrotó a Colón

26/09/2021 - 22:17 Mundo Boca

Boca Juniors se impuso esta noche 1-0 a Colón de Santa Fe, en La Bombonera, en el marco de la decimotercera fecha del Torneo 2021 de Primera División y llega entonado al Superclásico del próximo domingo.

El delantero Nicolás Orsini se dio el gusto de convertir y darle los tres puntos al Xeneize para quedar a ocho unidades del líder Talleres.

El primer tiempo fue equilibrado, aunque más punzante Boca sobre todo con el desquilibrio por derecha de Pavón, quien tuvo la mejor chance del Xeneize en la etapa con un derechazo que pegó en el travesaño.

Colón, por su parte, tuvo buenas intenciones, pero le costó tener consistencia y su oportunidad se dio con un tiro libre de Ferreira que salió muy cerca.

En el complemento, Boca tuvo más movilidad con el ingreso de Molinas y a los 20 rompió la paridad con una habilitación del juvenil para Pavón, quien tocó para Orsini y el delantero sacó un latigazo cruzado que se le metió a Burián para el 1-0.

#LPFxTNTsports | ¡Se rompió el cero! Aaron Molinas la armó para Pavón y el extremo habilitó a Nicolás Orsini para su primer gol con la camiseta de Boca. Gana 1-0 el Xeneize en La Bombonera. pic.twitter.com/J6fNHHECP6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 27, 2021

Colón lo fue a buscar con cambios ofensivos, merodeó el área de Rossi, pero no pudo construir una chance clara para llegar al empate.

Boca lo aguantó bien y celebró una necesaria victoria para seguir en la pelea y llegar bien al gran duelo del domingo contra River Plate, en el Monumental.

Síntesis del partido:

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Esteban Rolón, Rodrigo Montes; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. Director técnico: Sebastián Battaglia.

Colón: Leonardo Burián; Paolo Goltz, Bruno Bianchi, Rafael Delgado, Facundo Mura; Cristian Ferreira, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Eric Meza; Christian Bernardi y Facundo Farías. Director técnico: Eduardo Domínguez.

Gol en el segundo tiempo: 20m Orsini (B).

Cambios en el segundo tiempo: 11m Alexis Castro (C) por Bernardi, Mauro Formica (C) por Ferreira, Aaron Molinas (B) por Montes y Norberto Briasco (B) por Cardona, 23m Nicolás Leguizamón (C) por Meza; 24m Diego González (B) por Pavón; 32m Yéiler Goez (C) por Lértora y Gonzalo Piovi (C) por Delgado; 35m Luis Vázquez (B) por Orsini y Cristian Medina (B) por Almendra.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.





