Bullrich llama al diálogo junto a especialistas, referentes y analistas en materia de política social

11/09/2023 - 18:12 País

Días atrás la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, manifestó a los medios que su gobierno tendrá una mirada humanista, enfocada en reparar a la sociedad que, a su entender, se encuentra destruida, aclarando que no se trataba de la creación de un Ministerio, sino de una forma de gestionar enfocada en una mirada social.





En el día de hoy, 11 de septiembre, día en que se celebra el Día del Maestro, la candidata convocó al diálogo a especialistas, referentes y analistas en materia de política social, en el marco de una reunión en la que el principal orador fue Santiago Kovadloff, quien, a través de un manifiesto, expresó cuáles serán los puntos clave y el objetivo del consejo de asesores, que conforme aclaró, será presidido por él en caso de que Bullrich llegue a la presidencia.





La primera expositora fue la candidata a Presidente, quien explicó el motivo por el cual convocó a los presentes a sumarse a su equipo de trabajo, expresando: “Hace una semana sumamos a un equipo económico para implementar un plan serio, posible, responsable, para sacar el país adelante, un compromiso de llevar adelante un cambio de fondo en la Argentina, por eso le solicité a Santiago Kovadloff que constituya un equipo que pueda trabajar mancomunadamente, en una propuesta que se ocupe de los múltiples aspectos del ciudadano, que hoy los argentinos se sienten solos, abandonados, cada uno tiene que poder tener un proyecto.”





Mostrando entusiasmo con la propuesta de trabajo y brindando un mensaje de aliento a los argentinos, Bullrich concluyó: “Este equipo va a levantar esta posibilidad de que los argentinos saquen sus capacidades, salgan realmente y dejemos de sobrevivir para vivir, para poder vivir una vida plena. La economía va a acompañar, pero este equipo que va a trabajar sobre los aspectos fundamentales de la vida humana, va a acompañar ese proceso para salir con argentinos que realmente sientan que la Argentina es el lugar que les da la oportunidad de crecer, de ser mejores seres humanos y de tener el bienestar que todos queremos.”





A su turno, el Santiago Kovadloff expresó: “Patricia Bullrich me convocó para que la acompañara en la creación de un consejo de asesores, que tendré gusto de presidir, y cuyos integrantes provendrán del campo de la educación, la salud y la cultura, es decir, del terreno de conocimiento. Ese consejo contará con pocos integrantes, pero con un amplio repertorio temático. En él estarán representadas las ciencias duras, las ciencias sociales, las ciencias médicas, la salud mental, las artes, la filosofía y el pensamiento medioambiental. Estamos ante el desafío de una labor de reconstrucción de la dignidad personal y colectiva y a su desarrollo y consolidación aspiramos a contribuir.”





Y enfáticamente afirmó: “La Argentina está rota, las personas están rotas, heridas porque han sido excluidas, postergadas y recluidas en el sufrimiento y en el desencanto por quienes han hecho de la política una herramienta de extorsión y de engaño y no han vacilado en poner la ley al servicio del poder permitiéndolo todo. Nos han dejado una sociedad devastada, familias atomizadas y generaciones enfrentadas porque no han podido sostenerse sobre un suelo común que nos cobije a todos bajo principios igualmente comunes y valores compartidos.”





Agregando: “Creemos que la Argentina está rota y que la reparación es posible. La reparación es una tarea. Esa tarea no lleva a la redención. Esa tarea no implica transitar de la catástrofe a un milagro. Esa tarea es un enorme esfuerzo de educación cívica, por lo tanto, de cultura.”





Para concluir diciendo: “Tenemos también la convicción de que no generamos con este manifiesto un ministerio. No se trata de un ministerio de la cultura, la salud y el conocimiento. Se trata fundamentalmente de un grupo de personas que se dirigirán a la presidencia de la República, en el caso de que Patricia Bullrich llegara a ella, para transmitirle convicciones que desde el campo del humanismo son fundamentales para que la acción política no se divorcie de la ética. Entendemos que la ética y la política no son lo mismo, pero deben tratar de interpenetrarse profundamente una con la otra para que la acción sea la expresión del ideal de trabajo en el campo de la construcción de la persona.”





Consultado por la prensa respecto a qué lo motivó a aceptar el llamado de la candidata, expresó: “Yo creo que la política es el escenario en el cual puedo desplegar mis propias convicciones, porque no son individuales, sino que son el fruto de una herencia que yo he recibido, que es toda una tradición cultural, toda una tradición que proviene de las enseñanzas de quienes me precedieron. Quiero devolver lo que recibí a la Argentina que me lo dio.”





Acompañaron a Patricia Bullrich y a Santiago Kovadloff Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde 2015, Sabrina Ajmechet, Diputada de la Nación Juntos por el Cambio, Claudio Avruj, Fundador de Optimism, Presidente Honorario Museo de la Shoá. Ex Secretario DDHH, Fomento el diálogo y el respeto en la diversidad. Ex Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Periodo 2015 – 2019, Lalo Creus, Candidato a intendente de Juntos por el Cambio, actual Concejal de La Matanza, Enrique Rodriguez Chiantore, exJefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación; Joaquín de la Torre, Senador provincial por la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Soher El Sukaria, Diputada Nacional por la provincia de Córdoba por Juntos por el Cambio, Galo Soler Illia, Doctor en Ciencias Químicas Científico, Investigador de CONICET, Julio Montero, Doctor en Filosofía. Miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, Secretario de redacción de la Revista Latinoamericana de Filosofía Política, Fabio Quetglas, Diputado Nacional por la Provincia de de Buenos Aires Juntos por el Cambio, Fernán Quiros, Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sandra Pitta, Doctora de la Universidad Buenos Aires, investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Natalia Sarapura, Diputada Nacional por la Provincia de Jujuy Juntos por el Cambio.