Neurociencia del amor y el odio: por qué podemos pasar de uno a otro en cuestión de segundos

Que del amor al odio hay un paso no es un mito ni una frase hecha ni nada por el estilo. Es completamente cierto. Al menos en el camino de las conexiones neuronales de nuestro cerebro, no puede ser más cierta esa frase tan manida. “De los más profundos deseos se origina el odio más mortal”, dijo Sócrates. “El amor y el odio son pasiones recíprocas”, escribió Gabriel García Márquez. No les faltaba razón.

En los últimos años, la neurociencia ha demostrado que las personas experimentamos el enamoramiento en las mismas regiones neurales que sentimos odio, desprecio y desafecto. Por eso, es tan normal como la vida misma sentir una punzada de odio por una persona a la que amamos. Las relaciones de pareja tal vez sean las más ilustrativas de este amor tempestuoso, pero el paso del amor al odio en un clic, puede darse también entre progenitores e hijos, amigos, hermanos.

¿Por qué se experimentamos estos sentimientos tan contradictorios? No hay nada de malo ni de raro ni de defectuoso en esto. Sin embargo, la realidad es que solemos vivir la aparición del odio hacia una persona que amamos como una experiencia contradictoria y errática que nos puede llegar a hace sentir culpables. Esta experiencia paradójica es la consecuencia de la configuración de nuestro cerebro.

Un descubrimiento por casualidad

El primer descubrimiento en este campo fue fruto de la serendipia. Allá por el año 2008 por el neurólogo Semir Zeki de la University College de Londres trataba de explicar mediante un estudio con neuroimagen por qué muchas veces el amor y el odio, sentimientos tan opuestos, conducen a los mismos comportamientos heroicos y/o malvados.

Zeki y sus colegas quedaron fascinados al encontrar algo que no esperaban: que el amor y el odio en el cerebro comparten las mismas vías y estructuras cerebrales.

Para su estudio reclutaron a 17 voluntarios (10 hombres y 7 mujeres) cuyo único requisito era que odiaran sinceramente a una persona concreta. Todos los participantes reconocieron sentir odio profundo hacia una ex pareja, algún compañero de trabajo o, en un solo caso, a un político.

A estas personas se les hicieron resonancias magnéticas cerebrales mientras observaban fotos de personas "neutrales" y que les resultaban familiares. Ocasionalmente, se les mostraban las imágenes de personas que odiaban.

Ambas pasiones, amor y odio, pueden conllevar actos irracionales y agresivos

Los investigadores vieron que, en el momento en que estas personas miraban el rostro de la persona odiada, efectivamente se originaba actividad en las zonas cerebrales consideradas como el "circuito del odio".

Lo que más sorprendió a los investigadores fue descubrir que ese circuito del odio generaba actividad en otras dos estructuras subcorticales que también se activan con el "amor romántico". Lo más paradójico fue ver que se trataba justo de las mismas dos regiones que juegan un papel importante a la hora de generar un comportamiento agresivo y en trasladar posteriormente esta conducta a la práctica.

Para Semir Zeki, el hecho de que esas regiones subcorticales (la ínsula y el núcleo putamen) también se activen por el amor romántico no es sorprendente, ya que ambas pasiones, amor y odio, pueden conllevar actos irracionales y agresivos.

El amor es más irracional que el odio

Aunque amor y odio compartan regiones neuronales, los circuitos no son exactamente los mismos. De hecho, el circuito del odio también se adentra en la corteza prefrontal, donde están albergadas las funciones cognitivas superiores de nuestro cerebro relacionadas con el juicio y el razonamiento y que se encarga, entre otras cosas, de predecir, planificar y anticipar las acciones propias y de los otros.

Lo que descubrió Zeki es que justo esas zonas de la corteza prefrontal quedan desactivadas con el amor, pero no con el odio.

Esto explica, según Zeki, por qué el amante es siempre menos imparcial y no atiende al sentido común en lo que respecta a la persona amada, mientras que el individuo que odia no suele perder el juicio, sino que es muy consciente de los pasos que da y las acciones que emprende contra el individuo odiado.

El verdadero sentido de que el amor y el odio estén a un paso

Una cosa es que nuestra estructura neuronal explique o justifique que del amor al odio hay un paso, otra muy diferentes es que el hecho de poder pasar del amor al odio en cuestión de segundos esté desprovisto de un sentido, de una razón de ser o significado.

La neurociencia, con la explicación que acabamos de ver, ha respondido a la pregunta de por qué ocurre esto. A la pregunta de para qué ocurre esto es más difícil de responder. ¿Qué sentido tiene la existencia de esta carretera de doble sentido entre el amor y el odio en nuestro cerebro?

La doctora Laura Rees, de la Universidad de Michigan, trató de dar respuesta a esta pregunta con un famoso estudio titulado La mente ambivalente puede ser una mente sabia publicado en 2013.

Esta ambivalencia afectiva, a pesar de ser molesta, puede estar apareciendo para ayudarnos a enfrentarnos a la gran pregunta de ¿qué es lo que quiero?

Esta doctora en administración y dirección de empresas concluyó que el sentido de la ambivalencia afectiva es favorece la autoconciencia y la toma de decisiones. Es decir, la incomodidad que nos genera la contradicción, nos estaría motivando a hacer algo al respecto: es decir, reflexionar para tratar de aplacar esa contradicción que sentimos, como puede ser el amor y el odio hacia la misma persona y casi en el mismo momento.

Las contradicciones asociadas a estos sentimientos pueden potenciar la creatividad, haciéndonos buscar nuevas vías de pensamiento y optando por respuestas más originales para ver si nos sirven para resolver la situación, explica Rees.

Por tanto, esta ambivalencia afectiva, a pesar de ser molesta, puede estar apareciendo para ayudarnos a enfrentarnos a la gran pregunta de ¿qué es lo que quiero? Es decir, la ambivalencia emocional puede aumentar la precisión de los juicios que emitimos y de la valoración que hacemos de las situaciones que vivimos.

La sensación incómoda que genera esta ambivalencia amor-odio estaría ahí para impulsarnos hacia la autoconciencia, la introspección. Porque tal vez ese malestar simplemente nos esté indicando que hay algo en esa relación amor-odio que no va bien y que debemos resolver.