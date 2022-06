Historia de vida: la ultramaratonista que desafía siempre los límites

03/06/2022 - 10:26 Deportivo

Por DANIEL VERA

Si hay una atleta en la provincia que está dispuesta a hacer el máximo esfuerzo para tratar de cumplir con los objetivos, ésa es María Eugenia Pernigotti. Ella es una mujer ultramaratonista y capaz de vencer miles de barreras para llegar a la meta.

Hace poco viene de obtener la segunda posición en la Ultramaratón de 12 horas que se corrió en el circuito del autódromo de Las Termas de Río Hondo y con un kilometraje (112,09 en total) que incluso la avala para participar del sorteo por una plaza para el Espartatlón de Grecia del corriente año.

“Las ganas están, pero todo depende de un sorteo para participar. El cupo de inscripción es limitado porque se trata de una competencia tradicional e histórica de Grecia en la que todo el mundo quiere estar”.

María Eugenia se inició en esta “locura” que significa competir por varias horas en una rama del atletismo como el ultramaratón, por una propuesta que le hizo un amigo que hoy se dedica justamente a organizar estos eventos en Santiago del Estero: Federico Vittar.

“Él me invitó para la primera edición que se hizo en Las Termas de Río Hondo y lo hice en las 6 horas. Por suerte y por ser la primera vez, todo anduvo muy bien. Después le tomé el gustito y empecé a competir en otros lugares de la Argentina”.

La última participación que tuvo fue en Las Termas y otra vez con un resultado bastante positivo, a pesar de que venía con un poco de temor por la pubialgia que se le había diagnosticado con anterioridad.

“Gracias a Dios todo salió bien. Fue una carrera como siempre dura y con un buen nivel de competidores. Ahora hay que pensar en lo que viene. La próxima ultra será en la ciudad de Formosa”.

Correr 12 horas como la que hizo ahora en Las Termas no es para nada sencillo ni mucho menos. Se requiere deun entrenamiento planificado y de una estrategia especial para tratar de estar en buenascondiciones físicas y de llegar en lo posible entero a la recta final.

“Soy de entrenar hasta seis horas y lo hago con mucha pasión y entusiasmo. Mi familia me apoya en todo y me entiende porque en casa somos todos deportistas. Mi marido es mi asistente deportivo y es él que me anota y me avisa de todos los kilómetros que voy haciendo en el transcurso de la competencia”.

María Eugenia trata de acomodar sus tiempos para poder desarrollar sus entrenamientos diarios ya que nosolamente se dedica al deporte sino que además es empleada judicial.

“Por lo general salgo a correr en horas de la siesta. La actividad la complemento con el gimnasio para el trabajo de fuerza y resistencia. Vivo en Los Cardozo y por ahí se me complica correr porque cada vez que lo hago tengo que salir a la ruta con un par de piedritas para ahuyentar a los perros que me persiguen yme quieren atrapar. Es gracioso el tema porque me pasa casi siempre”.

Si un maratón de 42 kilómetros para un atleta que esté preparado es demasiado extenuante,es para pensar e imaginar lo que puede ser para una ultramaratonista como María Eugenia que debe lidiar con varias horas de esfuerzoy sacrificio.

“El de Las Termas se hizo un poco difícil porque además nos tocó correr con frío. El secreto pasa por la mente decada uno y no dejarse vencer aún en los peores momentos”.