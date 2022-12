El legado de Mandela

17/12/2022 - 12:37 Opinión

Por Marìa Rita Oubiña

“Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”. Esta es la frase final del poema inspirador de la película Invictus, de un poeta inglés.

Muchos recordarán con emoción esta hermosa obra, tanto la poesía como la película. Quienes no la vieron deberían, porque son de esos films de los que una sale con esa impronta inspiradora de querer ser mejor persona. Aunque más no sea por el exiguo lapso de unas horas.

La misma es dirigida por Cint Eastwood, en una de sus mejores creaciones. Allí cuenta la historia de Nelson Mandela, quien luego de 27 años de prisión, llega a la presidencia, tras haber soportado todo tipo de humillaciones en la cárcel, por el cruel apartheid que condenó en cada rincón del planeta a la raza negra, muy particularmente en Sudáfrica.

En esa película, el líder pacifista entiende perfectamente la necesidad de que, al tiempo en que se realizaba el mundial de rugby en su país, una victoria iba a ayudar al menos, a parchar el ánimo social.

Así pues, Francois Pienaar, a la sazón el capitán de los “Springiboks”, tal el nombre del equipo de jugadores blancos de rugby, es invitado por Mandela a tomar el té. Muy sutilmente, “Madiba” le sugiere a Pienaar, la necesidad de ganar el mundial para reconciliar a un pueblo totalmente escindido por razones raciales.

Y Sudáfrica le ganó a Nueva Zelandia la final del mundial. El sueño altruista y grandioso de Nelson Mandela, se cumplió.

A la luz de la importancia que ha tomado estos días el mundial de fútbol en Qatar, con la llegada de Argentina a la final, no pude dejar de pensar en algún paralelismo. Estoy dejando aparte la catadura de los líderes, pienso en el intrincado mecanismo social que se sosiega al ritmo de una alegría unificadora.

Si bien me parece que la reacción no es proporcional a la acción, entiendo que los seres humanos necesitamos referencias para vivir. Para pensar que no todo es agobio y disparos de malas noticias cotidianas. Por un mes, se freezaron las preocupaciones, y se procrastinaron los encontronazos. Al menos en el ámbito cotidiano, en que los colores de la bandera, desbordaron cada espacio común, cada frente de una casa, cada rincón de este terruño.

Aquel mundial de rugby de 1995, si bien no terminó con el racismo, apaciguó los ánimos. Ocurrió lo que pasa en este tipo de acontecimientos en donde no caben las disidencias, para este caso, el fútbol, que no tiene grises, la gente adhiere fervorosamente a un equipo o no. Esto ocurre un poco por la esencia grandilocuente de los argentinos, y otro poco porque el fútbol, por obra y gracia de manejos a nivel internacional, se ha convertido en un gran negocio, y alentarlo es parte misma de ese negocio. Aunque esto último, es harina de otro costal.

Me remito a la gente repitiendo la palabra “Scaloneta” hasta el hartazgo. Bueno, al menos, ya no estamos diciendo tanto la palabra “grieta”.

Si la selección nacional gana el domingo, es muy probable que los festejos den una imagen de heridas curadas. No creo que la ideología atraviese el festejo, pero el tema es el efímero efecto de estas grandes victorias.

Hay una película de Federico Fellini que bien lo grafica. Se llama I Vitelloni (los inservibles). Como su nombre lo indica, cuenta la historia de unos muchachos que esquivaban las responsabilidades, viviendo en eterna jarana. En una escena, festejan el carnaval a todo trapo, y al otro día se ve una imagen en blanco y negro de serpentinas arrastradas por el viento y un silencio agobiante que arrastra toda la alegría del día anterior.

A eso le tengo temor, tal es mi interrogante. ¿Qué pasará el día después?

¿Algo del efecto Mandela ocurrirá en este bendito país?

A la luz de muchos datos de la vida tangible, suena un tanto utópico.

Tal vez, la descripción del día después sea como la canción de Serrat, Fiesta:

“Se acabó,

el sol nos dice que llegó el final,

por una noche se olvidó

que cada uno es cada cual.

Vamos bajando la cuesta

que arriba en mi calle

se acabó la fiesta”.