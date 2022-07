En el día del amigo, recordamos 5 grandes amistades que hoy no se pueden ni ver

20/07/2022 - 17:40 Pura Vida

Este miércoles 20 de julio, en la Argentina se celebra el Día del Amigo. Existen cientos de historias de fidelidad y compañerismo. Sin embargo, en esta ocasión repasaremos 5 drásticas rupturas que se vivieron. En algunos casos hubo reconciliación y, en otros, las heridas no lograron cicatrizar.

Oscar Ruggeri - Sergio Goycochea

Compañeros en la Selección argentina y amigos fuera de la cancha, todo se complicó luego de un negocio salió mal a fines de los ‘90. Sergio Goycochea le pidió plata a Guillermo Coppola para una inversión que estaba realizando su suegro. El empresario aceptó y sumó a Oscar Ruggeri y Nery Pumpido.

“Se hizo un negocio, una hipoteca, no se les pudo pagar y se terminó con un remate donde ellos se quedaron con la propiedad”, aseguró en el exarquero durante una entrevista con Clarín en 1999. Del otro lado aseguran que la historia no es así y que el arquero nunca devolvió el préstamo.

Este conflicto se reflotó luego de más de dos décadas por declaraciones de los protagonistas y quedó claro que siguen distanciados. Difícilmente haya vuelta atrás.

Eduardo Tuzzio - Horacio Ameli

Eran grandes amigos. Habían compartido la zaga en San Lorenzo y, en el momento en el que estalló el escándalo, hacían lo propio en River. En mayo de 2005, Eduardo Tuzzio descubrió que su esposa lo estaba engañando con Horacio Ameli.

En una práctica, el DT Leonardo Astrada le dio la palabra a Tuzzio para que agradeciera al plantel del Millonario por el apoyo que estaba recibiendo en medio de un difícil momento personal que aún no se había develado. Sin embargo, sus palabras fueron en otra dirección. “Les quiero contar a todos lo que hizo este hijo de mil putas que decía ser mi amigo… El malparido se está acostando con mi mujer hace dos meses...”, lanzó.

Este conflicto no solo acabó con la amistad entre los jugadores, sino también con la temporada de un River que hasta ese día era semifinalista de la Copa Libertadores y lideraba el torneo Clausura. A partir de allí, quedó eliminado ante San Pablo y estuvo seis partidos sin ganar -cinco derrotas y un empate- en el ámbito local para terminar décimo.

Diego Latorre - Diego Simeone

Diego Simeone y Diego Latorre fueron otras figuras del deporte que tuvieron su etapa de amistad y actualmente no se dirigen la palabra.

Hace unos meses, Yanina Latorre reveló algunos detalles de esta ruptura. “En el momento en que el Cholo y Caro Baldini se separaron, los dos matrimonios éramos muy amigos, pero luego todo se rompió”, contó.

La panelista de LAM explicó que en aquel entonces intentaron ayudar al entrenador del Atlético Madrid a recomponer la situación, pero que Baldini no estaba interesada y aseguró que actualmente Simeone y Latorre “no se caen”.

Diego Maradona - Carlos Salvador Bilardo

La relación entre Diego Maradona y Carlos Bilardo tuvo muchas idas y vueltas. En sus mejores momentos, el lazo fue casi paternal. Sin embargo, también hubo grandes cruces entre estos emblemas de la Selección argentina.

Una de sus peleas más recordadas se dio en 2010, luego de que Maradona dejara el cargo de entrenador de la Albiceleste. Allí, el ‘10′ declaró que se sintió tracionado por Bilardo, que era el director general de Selecciones Nacionales.

“Mi ciclo fue el más corto en los últimos 35 años. Me llamaron para apagar un incendio. Cuando lo hicimos y teníamos más tiempo para trabajar, nos pasó lo de las últimas horas. Grondona me mintió. Bilardo me traicionó”, apuntó el Diego.

En 2016, durante una cena de los campeones del mundo en México ‘86, se dieron un abrazo y se reconciliaron.

Maxi Lopez - Mauro Icardi

Esta historia de “traición” estuvo en el centro de escena durante muchos años. Maxi López y Mauro icardi parecían tener una sólida amistad, pero todo cambió en noviembre de 2013.

En esa fecha, Wanda Nara anunció su separación de Maxi por supuestas infidelidades del ex River. Al poco tiempo, Wanda empezó a cruzar mensajes románticos con Icardi en las redes sociales y comenzaron los rumores de un nuevo romance. Esto finalmente se confirmó: se casaron en mayo de 2014.

Durante un tiempo se vivió una verdadera guerra mediática. Lo cierto es que el futbolista rosarino y la empresaria formaron una familia y, con otros escándalos de por medio, aún se mantienen unidos. La relación López-Icardi ya nunca se arregló.