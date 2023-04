Hacer ejercicio físico es saludable, pero ¿es bueno para el cerebro?: "No hay evidencia para afirmarlo"

09/04/2023 - 03:15 Para vivir mejor

Que hacer ejercicio físico es bueno está fuera de toda duda. Que lo sea para el cerebro, ya no tanto. Son numerosos los estudios que dicen que sí, que hacer ejercicio reporta importantes beneficios de todo tipo, también cognitivos, pero científicos españoles los han revisado todos y su conclusión es clara: no hay evidencias científicas que respalden que el ejercicio mejora la función cognitiva. Cuestionan que los beneficios del ejercicio en el cerebro estén avalados por la ciencia.

“No hay evidencia para afirmar que el ejercicio físico mejora las funciones cognitivas en ningún rango de edad, ni en niños ni en mayores. Con la evidencia científica existente no se puede afirmar esto”, asegura a NIUS Luis Ciria, uno de los autores del estudio. Ciria es investigador del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada.

Y su conclusión es importante porque, para llegar a ella, han revisado la literatura científica que existe sobre los beneficios de hacer ejercicio. Su trabajo se acaba de publicar en “Nature Human Behaviour” y ha analizado nada menos que 24 metaanálisis y 109 estudios primarios sobre este tema. Hablamos con el investigador granadino, para que nos lo explique.

"Pequeños" efectos positivos... ¿o ninguno?

Lo que han hecho es revisar otras revisiones de estudios (metaanálisis) anteriores. Y, además, han analizado por su cuenta más de cien de esos estudios. “La mayoría dicen que hay un efecto positivo (del ejercicio en el cerebro), pero que es pequeño”.

Es decir, los propios estudios advierten de que los beneficios cognitivos del ejercicio no serían importantes, aunque se confirmaran. Pero los investigadores granadinos van más allá: cuestionan esos estudios en sí mismos. ¿Por qué? Por la forma en que están hechos.

Porque esos “pequeños efectos positivos” desaparecen cuando se tienen en cuenta lo que se denomina “efectos moderadores” del estudio. “El efecto que ven, cuando lo corriges por esos moderadores, casi desaparece, es insignificante”, asegura Ciria. ¿Qué son esos moderadores?

Estudios que no se han hecho bien

Hablamos, por ejemplo, del denominado “grupo de control” del estudio. Es decir, el grupo con el que se comparan los resultados obtenidos en las personas que sí han ensayado la actividad, en este caso hacer ejercicio. En la mayoría de los estudios analizados, un grupo hacía ejercicio físico y el otro nada.

“Hacer algo siempre es mejor que no hacer nada, eso es evidente”, explica Ciria. Y asegura que, para que los resultados tengan validez, el grupo de control “tiene que ser un grupo de control activo, las personas de ese grupo también tienen que hacer algo, aunque no sea ejercicio”.

Y pone un ejemplo que se entiende bien: “No es lo mismo sentarse en casa a ver la tele que salir a hacer punto de cruz o cualquier otra cosa que implique ir a un sitio, relacionarse con gente…”, aunque no sea ejercicio. Explica el investigador que sí hay algunos estudios que lo han hecho bien. Pocos, de los 109 estudiados. Pero han visto que incluso “cuando se hace todo bien, no hay diferencia entre ambos grupos”. “En estudios que sí tienen un grupo de control activo, aunque no sea de ejercicio físico y no active el corazón, los grupos de control mejoran lo mismo que los que sí hacen ejercicio”. Es decir, no hay beneficios cognitivos mayores en los que hacen ejercicio.

Pero lo que advierte Ciria es que, en la gran mayoría de estudios, la comparación de resultados está mal hecha. También por otra cosa, por la denominada “línea de base" de los grupos. Y explica en qué consiste. "Si en el grupo de los que hacen ejercicio seleccionas a los que están peor a nivel cognitivo, van a tener un mayor margen de mejora, claro, pero si igualas el nivel de un grupo y de otro antes de empezar, hemos visto que no hay diferencia entre hacer ejercicio y no hacerlo”.

Es, por tanto, un tema de metodología, del tipo de estudios que se han hecho y de cómo se han hecho. Pero la conclusión es clara: no hay base científica sólida que permita afirmar que el ejercicio reporta beneficios cognitivos, que es bueno para el cerebro.

La recomendación de la OMS "no está justificada"

Además, Ciria advierte de otra cosa. Incluso aunque se confirmase que existe tal beneficio, los propios estudios indican que “sería tan pequeño que la transferencia en las actividades de la vida diaria sería prácticamente nula”. Lo que ellos advierten es que ni siquiera lo hay.

“No estamos diciendo que la gente deje de hacer ejercicio, al contrario, porque tiene un montón de beneficios fisiológicos, sobre todo a nivel cardiovascular. Pero a nivel cognitivo, la evidencia actual no lo respalda como forma de mejorar, o de prevenir un empeoramiento de las funciones cognitivas con la edad, ni una mejora en la atención o en la memoria”.

Cuando hablamos de beneficios cognitivos nos referimos a cosas como “atención, memoria, control, toma de decisiones, inhibición de respuestas, funciones ejecutivas…”, explica el investigador. La propia OMS recomienda hacer ejercicio físico, entre otras cosas, para “mejorar la salud cognitiva”. Pero “esto no está justificado, con la evidencia que existe en este momento. En la parte cognitiva no”, insiste Ciria.

Investigarlo más y, sobre todo, mejor

La pregunta que surge, una vez que sabemos esto, es ¿y ahora qué? ¿Hay que realizar otro tipo de estudios para ver si realmente el ejercicio físico tiene beneficios cognitivos? “Seguir haciendo este tipo de estudios no parece lo mejor. Son muy costosos y hacerlos bien es difícil”, explica Ciria. “Hay que ir hacia estudios longitudinales”, es decir, estudios observacionales con una población concreta y seguirla durante muchos años.

Lo que piden es “la misma estrategia que se ha utilizado con el tabaco, por ejemplo: seguir a personas que han fumado y que no han fumado durante muchos años”. Y a partir de ahí, sacar conclusiones válidas. En este caso, el objeto de estudio sería el ejercicio físico. Habría que seguir a personas que hacen ejercicio y personas que no hacen. Y ver lo que ocurre.

Porque, aunque su trabajo eche por tierra las evidencias científicas actuales, intuitivamente tendemos a pensar que el ejercicio físico ha de ser bueno, también, para el cerebro, igual que lo es a nivel cardiovascular, por ejemplo. ¿Por qué no lo es?

“Lo que vemos es que no ocurre. ¿Por qué? No lo sabemos. No hemos ido más allá. Para saber por qué, hay que seguir investigando, pero no como hemos investigado hasta ahora”, advierte Ciria. Y mientras llegan esos nuevos estudios, deja claro un mensaje: “Que la gente siga haciendo ejercicio, por el placer de hacerlo y por todos los beneficios que puede tener, a nivel físico, cardiovascular, social… Pero no por los beneficios para su cerebro”. Porque no los tiene.