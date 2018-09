Carlos Tévez fue frontal: "Riquelme me hizo entender lo que era Boca"

Fotos CRACK. Tévez habló de varios temas en la charla del lunes por la noche.

12/09/2018 -

Carlos Tévez es uno de los grandes ídolos de Boca Juniors y donde está siempre genera una sensación que es única por su condición de figura rutilante.

Y esta vez no fue la excepción. Invitado a dar una charla en la parroquia Espíritu Santo de San Isidro, el "Apache" compartió un lindo momento con el público y recordó a otro gran emblema del "Xeneize". Juan Román Riquelme.

"Cuando uno llega a Primera, estar preparado es muy importante. Aunque no lo crean muchos, una de las personas que más me marcó o me ayudó a comprender lo que fue jugar en la Primera de Boca fue Román Riquelme. Él me ha ayudado muchísimo a poder comprender lo que era Boca. La verdad es que eso se lo agradezco siempre y se lo voy a agradecer toda la vida. Él me hizo entender lo que era Boca. Creo que es una de las personas que más me marcaron", expresó el "Apache" cuando hizo alusión a sus comienzo en la entidad de la Ribera y a la importancia que tuvo Riquelme en sus comienzos como futbolista.

Carlos Tévez habló de todo un poco en la charla que brindó en la parroquia Espíritu Santo de San Isidro, este lunes por la noche.

Rodeado de muchos chicos y familias que fueron a escucharlo, el "Apache" en un momento contó cuál es su nuevo hobby.

"Ahora me ‘tocó’ de tocar el acordeón... no me pregunten por qué, empiezo a querer mejorar, me creo el mejor en el acordeón, jeje... No toco un tema, pero me creo el mejor. Uno siempre va superándose y queriendo ser mejor, mi señora me ve que yo estoy como dos, tres horas con el acordeón y me mira como diciendo ¿qué estás haciendo? jaja...". Lo concreto es que Tévez tuvo la oportunidad de estar frente a frente con la gente y de contar muchas cosas que pasaron por su vida, sobre todo aquellas que están relacionadas con lo estrictamente futbolístico.