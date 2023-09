Sobreseyeron a Tapia de una causa contra la AFA

07/09/2023 - 00:33 Deportivo

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al titular de la AFA, Claudio Tapia, en la causa iniciada por Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven, por una denuncia por supuesta violación a un convenio que le daba al empresario la supuesta responsabilidad de gestionar los partidos amistosos del seleccionado argentino.

Ante una consulta de Télam en la AFA señalaron que el fallo del magistrado confirma que la de Tofoni es "una falsa denuncia, porque no hubo comisión de delito. La AFA nunca cedió en forma exclusiva los derechos porque es la dueña primigenia".

En su fallo, Ercolini resuelve sobreseer a Claudio Fabián Tapia "de las demás condiciones personales obrantes en autos, en los términos del artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal de la Nación, y haciendo expresa mención de que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado anteriormente".

En su presentación, los letrados de AFA explicaron que "el contrato firmado en mayo de 2021, y que en teoría regía hasta 2030, no fue refrendado por el comité ejecutivo de AFA y no tiene la rúbrica del secretario general de la entidad, Víctor Blanco. Sí figuran, en cambio, las del propio Tapia y la del secretario ejecutivo de AFA, Pablo Toviggino". El estatuto de AFA establece que "la firma del presidente de la AFA en un contrato carece de validez si no está la del secretario general.