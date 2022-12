"Argentina no puede relajarse ante ningún rival"

04/12/2022 - 03:46 Mundial Qatar 2022

El comienzo de una nueva etapa, más en los mundiales, genera una nueva expectativa en los que somos hinchas y una gran responsabilidad en los jugadores y cuerpo técnico. En la previa, todos sentíamos que era un juego accesible, pero no fácil, porque en este nivel no hay partidos fáciles. Con la experiencia del partido ante Polonia, Argentina entendió que no puede relajarse ante ningún rival, pese a tener las armas para poder superar a Australia por juego, jerarquía y por historia.

Veníamos de enfrentarnos a un esquema muy parecido al que nos iba a proponer Australia, lo cual ya era una lección conocida, pero también se sabía que tenían un sistema táctico similar, pero con mucha más agresividad. Los polacos presionaron mucho en los sectores en donde Argentina intentaba filtrar pases para evitar que generen jugadas de gol. Entonces, Argentina dispuso de la tenencia de pelota, pero sin que los australianos pasaran mucho riesgo y eso le sentaba muy bien. Así transcurrieron los primeros 45 minutos, con un monólogo argentino sin pasar el vallado australiano. Cuando el equipo no encontró el camino, volvió a aparecer la figura de Messi. Los grandes aparecen en los momentos importantes para dar soluciones y el capitán volvió a aparecer para abrir el marcador.

El primer objetivo, que era superar el vallado defensivo y ponerse en ventaja, estaba cumplido, pero comenzó otro partido en donde Argentina debía demostrar todo lo que hizo en los partidos de fase. Y vaya si lo demostró. Tuvo los mejores pasajes del mundial, generando situaciones de gol muy claras, desperdiciadas por un Lautaro Martínez muy ansioso.

Los cambios del segundo tiempo dieron resultado. El equipo se acomodó muy bien con una línea de cinco y los dos puntas y así llegó al segundo gol. Argentina terminó sufriendo injustamente los últimos minutos por un gol de casualidad, pero apareció la figura del "Dibu" Martínez para evitar el empate en el último minuto.

Del primer partido hasta ahora, Argentina ha crecido mucho. Van a ser importantes estos seis días que tendrá para llegar con las baterías al ciento por ciento para enfrentar a uno de los grandes equipos de este mundial.