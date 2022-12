¡Por fin se supo! Mirá a quién le dijo Messi "Qué mirás, bobo"

09/12/2022 - 20:53 Mundial Qatar 2022

Son contadas las veces que vemos a Lionel Messi enojado y hoy fue una de ellas. En un partido candente contra Países Bajos, donde se sufrió hasta el final y hubo momentos de suma tensión entre los equipos rivales, el capitán argentino mostró su lado más desconocido. Luego del encuentro, mientras estaba siendo entrevistado por un periodista, lanzó una curiosa frase que no pasó desapercibida: "Qué mirás, bobo".

En solo unos minutos, el insulto del 10 de la Selección Nacional se convirtió en tendencia en Twitter, donde los usuarios salieron rápidamente a respaldarlo. Sin embargo, se desconocía quién había sido el destinatario... hasta ahora.

Lionel Messi: "No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no podés decir lo que pensás. La FIFA tiene que reveer eso, no puede ponerlo en una instancia así, QUE EL ARBITRO NO ESTÉ A LA ALTURA". pic.twitter.com/FFiT4OGCJO