El colombiano Andrés Román llega hoy a Boca y Zárate se entrenó con normalidad

17/02/2021 - 01:08 Mundo Boca

El lateral colombiano Andrés Román llegará hoy a la Argentina y se convertirá en la segunda incorporación de Boca en este semestre, mientras que Mauro Zárate, quien salió el domingo con un fuerte golpe en la cadera, se entrenó ayer por la mañana en forma normal en el predio de Ezeiza.

El pase del marcador de punta derecha de 25 años que viene de Millonarios de Bogotá, donde fue dirigido por Miguel Ángel Russo, fue adquirido en 2 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha.

Según allegados al cuerpo técnico, de pasar la revisión médica seguramente estará en el plantel que viaje el fin de semana a Rosario, en donde Boca enfrentará el próximo domingo a Newell’s Old Boys por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

En esa posición están Leonardo Jara y Julio Buffarini, a ambos se les vence su contrato el 30 de junio de este año y no seguirán en la institución.

En tanto, en la práctica de ayer Zárate se entrenó en forma normal e hizo ejercicios regenerativos junto al resto de los que empataron ante Gimnasia 2-2 el domingo pasado.

El delantero se retiró promediando el segundo tiempo por tener un dolor muy fuerte en su cadera, pero anoche dio tranquilidad con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Por suerte no fue nada grave, solo un mal movimiento en la caída que me provocó la abertura extrema de la cadera, que me impidió por el dolor seguir jugando”.

El que también se entrenó con el resto fue el colombiano Jorman Campuzano, quien no estuvo entre los concentrados el fin de semana y ayer hizo fútbol en espacios reducidos junto a los que no jugaron ante Gimnasia.

Operan a Pavón

En otro orden, hoy está programada la operación de Cristian Pavón de una fibrosis en sus tobillos, delantero por el que Boca Juniors recibió una importante oferta de Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos.

Tras la operación, el delantero estará sin jugar dos meses y además deberá afrontar las derivaciones de la denuncia por violencia de género que tiene en la provincia de Córdoba, de donde es oriundo.

La oferta de Los Ángeles Galaxy, en donde Pavón jugó desde mediados de 2019 a fines de 2020, entusiasmó a los dirigentes de Boca: 7 millones de dólares descontados los impuestos por el 50 por ciento de su ficha.

Si el futbolista se opera ahora puede llegar en término, si la justicia lo permite, a integrar la MLS que comienza a mediados de abril.